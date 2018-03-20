Birlikte temel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşaatına bu yıl başlanacağını dile getirerek santralın temelini Rusya Devlet Başkanı Putin ile beraber atacaklarını söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni”ne katıldı. Erdoğan “İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralın temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile beraber atmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını belirterek “Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP’ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020’de devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dövizde zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen hedeflerine uygun şekilde ilerlediğini belirterek, “Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor” dedi.
3 MİLYARLIK YATIRIM
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, “Her şey Türkiye için, sloganıyla çıktığımız bu yolda Edirne İpsala’dan Van Edremit’e, Sinop Gerze’den Gaziantep Oğuzeli’ye, Çankırı Ilgaz’dan Siirt Tillo’ya kadar 101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2017 ve 2018’de toplam 3 milyar liralık iletim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına kavuşmuş olacağız” dedi.
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