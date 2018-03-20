Birlikte temel

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Ekonomi
20.03.2018 - 21:57, Son Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşaatına bu yıl başlanacağını dile getirerek santralın temelini Rusya Devlet Başkanı Putin ile beraber atacaklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni”ne katıldı. Erdoğan “İnşallah altyapı çalışmaları tamamlanan Akkuyu Nükleer Santralı’nın inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralın temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile beraber atmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, konuşmasında Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını belirterek “Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP’ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020’de devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz” dedi. Erdoğan, Türkiye ekonomisinin dövizde zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen hedeflerine uygun şekilde ilerlediğini belirterek, “Kredi kuruluşlarının provokasyon kokan adımlarına rağmen uluslararası yatırımcılar ülkemize ilgi göstermeyi sürdürüyor” dedi.

3 MİLYARLIK YATIRIM

ENERJİ  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da, “Her şey Türkiye için, sloganıyla çıktığımız bu yolda Edirne İpsala’dan Van Edremit’e, Sinop Gerze’den Gaziantep Oğuzeli’ye, Çankırı Ilgaz’dan Siirt Tillo’ya kadar 101 yerleşim yerine daha doğalgaz getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2017 ve 2018’de toplam 3 milyar liralık iletim ve dağıtım yatırımlarıyla daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına kavuşmuş olacağız” dedi.

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