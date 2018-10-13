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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.10.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

'Birlikler, ihracatçıdan kesintiyi TL olarak sabit kurdan alsın'

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'Birlikler, ihracatçıdan kesintiyi TL olarak sabit kurdan alsın'

Promosyon Ürünleri Üreticileri ve İmalatçıları Derneği Başkanı Ercan Güler, sektör olarak ürünlerinde yüzde 10-20 arasında indirim yapacaklarını söyledi. Ercan Güler, ihracatçıların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, ihracatçı birliklerin yaptıkları kesintilerin döviz üzerinden yapılmasına tepki gösterdi.

TÜRKİYE genelinde 62 bin 400 firmanın sektörde faaliyet gösterdiğini anlatan PROMOTÜRK Başkanı Ercan Güler, düzenlediği basın toplantısında ihracatçı birliklerine çağrıda bulunarak, İhracatçı firmalardan alınan binde 1-2’lik kesintilerin döviz üzerinden alınmasına son verilmesini istedi. Güler, yapılacak kesintinin de, kamunun belirlediği sabit kur üzerinden yapılamasını talep etti.

Sektörün son 7 yılda alınan yasaklama ve kısıtlama kararları ile ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Güler şunları söyledi: “Türkiye promosyon üreticileri her yasaklama kısıtlama kararının ardından kendini yenilemeyi başardı. Sektörde iç yasaklamalar yüzünden dışa açıldı. İhracat rakamlarımız hızla artarken, bürokratik engeller de çoğaldı.

Sektörün önündeki engellerden biri üreticilerden alınan peşin alınan ihracatçı birlik kesintisi, yıllık 220 milyon doları buluyor. Ekonominin canlandırılması için yürütülen kampanyalara öncelikle TİM, İTKİB gibi kurumlar da destek vermeli. Gelirlerinden üretici lehine fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. Böylesi zorlu süreçlerde sürekli üreticiden fedakarlık beklemek tüm sektörlere en büyük zararı veriyor. Bankalar, kamu kuruluşları, ihracatçı çatı örgütleri de üzerine düşeni yapmalı.

TOBB ARTIK BİZİ SEKTÖR OLARAK TANIMALI
Promosyon sektörünün Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olduğunu belirten  Güler, “Bugün Türk ihracatçısının tamamı yerli ve milli sayılabilecek Türk Malı damgalı ürünleri içeren sektörümüzün başarısı ortadadır. Avrupa’da çevreye duyarlı kaliteli standardı yüksek promosyon ürünlerinde Made in Turkey yazıyorsa sektörümüze ekonomi yönetiminin daha çok destek vermesi lazım. 3 binden fazla ihracat kalemine sahip olan Türk promosyon şirketleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından artık sektör olarak ilan edilmesi gerekmektedir”  şeklinde konuştu.

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