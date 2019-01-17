Birleşme ve satın alma işlemleri adedi azaldı, hacim ise arttı
EY Kurumsal Finansman Bölümü, her yıl hazırladığı ve bu yıl 17.’sini yayınladığı Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2018 Raporu’nu açıkladı.
RAPORA göre, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde 2017’ye kıyasla işlem hacmi artarken işlem adedinde düşüş gerçekleşti. Türkiye’de de benzer şekilde işlem sayısında düşüş işlem hacminde ise artış gerçekleşti. İşlem değeri açıklanan 83 işlemle toplam 9,3 milyar doları tutarında işlem hacmi yaratıldı.
Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim yaklaşık 12 milyar dolar oldu. İşlem hacmindeki artışı ortalama işlem hacimlerinin yükselmesine bağlayan EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, bu durumun temel nedeni olarak, 2018 yılında, yarım milyar dolar üzerinde beş tane büyük işlemin geçekleşmesine işaret etti. Rapora göre, 2019 yılının işlem hacmi ve yoğunluğu açısından 2018 yılına benzer ve yine Türkiye’nin potansiyelinin altında seyretmesi bekleniyor.
BİRÇOK GELİŞME ÖN PLANA ÇIKTI
Rapora göre, 2018 yılında, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde işlem hacminde artış işlem adedinde ise düşüş gözlemlenirken Türkiye’de de, özellikle büyük çaptaki özel sektör işlemlerinin etkisiyle işlem hacmi arttı, işlem sayısı ise 2017 yılına göre önemli bir düşüş ile 191 olarak gerçekleşti. 2018 yılında değeri açıklanan 83 işlemle toplam 9,3 milyar ABD doları tutarında işlem hacmi yaratıldı (2017 yılı: 7,4 milyar ABD doları). Değeri açıklanan işlemler arasında milyar ABD doları seviyesini aşan 2 adet işlem bulunurken, 100 milyon ABD doları seviyesini aşan işlem sayısı 12 olarak gerçekleşti. KOBİ’lerdeki işlem yoğunluğu, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi 2018 yılında da devam etti.
YERLİ YATIRIMCI GERİDE KALDI
2017 yılında toplam işlem hacminin yüzde 62’sini gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2018 yılında toplam işlem hacminin yüzde 69’unu gerçekleştirerek yerli yatırımcıların önündeki yerini korudu. İşlem adedi olarak ise geçen senelerde olduğu gibi, yerli yatırımcılar, yabancı yatırımcıları geride bırakarak, 124 işlem gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların işlem sayısı ise son 9 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 67 oldu.
Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin ve özellikle işlem adedinin aslında beklenenin altında olduğuna vurgu yapan EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Direktörü Cem Günfer “Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlem hacminin 2018 yılında 6,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakam, 2016 ve 2017 yıllarına göre artışa işaret etse de Türkiye’nin potansiyelinin ciddi seviyede altında olduğunu düşünüyoruz. Bu artışta, işlem adetlerinin düşmesine karşın, büyük hacimli bazı özel sektör işlemlerinin 2018 yılında gerçekleşmesi ve ortalama işlem hacimlerinin artmasının önemli rol oynadığını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
BİLİŞİM SEKTÖRÜ ADET BAZINDA LİDER
2018 yılında finansal hizmetler sektörü işlem hacmi bazında, bilişim sektörü de adet bazında ilk sırada yer aldı. Finansal hizmetler sektöründe gerçekleşen 10 işlem ile 3,2 milyar ABD doları tutarında işlem hacmi yaratıldı. Sektördeki en yüksek tutarlı işlem, Emirates NBD’nin DenizBank’ın yüzde 99,85’ini 3,2 milyar dolar bedelle satın alması işlemi olarak göze çarpıyor. İşlem adedinde ise çoğunluğu küçük işlemlerden oluşan 58 işlem ile bilişim sektörü öne çıktı. Bunlara ek olarak, DFDS’in U.N. Ro-Ro’nun yüzde 98,8’ini 1,2 milyar ABD doları karşılığında satın almasıyla, ulaştırma sektörü işlem hacmi bazında ikinci sıradaki yerini korudu.
İŞLEMLERİN SADECE YÜZDE 11’İ KAMU KAYNAKLI
Kamu kaynaklı işlemlerin toplam işlem hacminden aldığı pay 2017’ye oranla artış göstererek %11 olarak gerçekleşti. Yerli yatırımcıların, geçmiş yıllarda olduğu gibi kamu kaynaklı işlemlerde yine önemli ağırlığının olduğu görüldü. Gerçekleşen en büyük kamu kaynaklı işlem, Doğuş Yiyecek İçecek’in Afyon Şeker Fabrikası ihalesini 177 milyon ABD doları bedelle kazanması oldu.
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