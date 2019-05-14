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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
14.05.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 3.8'e geriledi

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Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 3.8'e geriledi

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi, ILO işsizlik oranının Mart ayında, beklentilere paralel olarak yüzde 3.8 olduğunu açıkladı.

Veriler, işsizlik oranının geçen çeyrekte görülen düzeyin yüzde 0.2 altında olduğunu ve Birleşik Krallıkta 1974 yılından bu yana görülmeyen düzeye gerilediğini ortaya koydu.

İşsizlik verileri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 119 bin kişi daha az olmak üzere Birleşik Krallıkta 1.3 milyon kişinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Ülke genelindeki ekonomik durgunluk oranının rekor düzey olan yüzde 20.8e inmesiyle istihdam oranının, yıllık bazda yüzde 0.5 daha yüksek olmak üzere, yüzde 76.1 olması öngörüldü.

Verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış iş açığı, yılın başından bu yana yıllık yüzde 3.3 artışla 846 bin kişiye yükseldi. Reel haftalık gelirler bu dönemde yüzde 1.5, nominal haftalık gelirler de yüzde 3.3 yükseldi.

 

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