Birleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBirleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren
GeriEkonomi Birleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
DHA
17.07.2018 - 15:29, Son Güncelleme:

Birleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren

Londradan iki eski bankacı, Birleşik Krallık genelinde regüle edilen kurumsal yatırımcılara yönelik ilk Dijital Varlık Ticareti Platformu ve kripto para birimi borsasını kuruyor.

LONDRALI iki eski bankacı tarafından kurulan Sovren Borsası ICOsunun (Initial Coin Offering  Kriptopara Birimleri ilk Halka Arzı) bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacağı belirtilirken, şirketin, yapay zeka (AI) ve robotik süreç otomasyonu (Robotic Process Automation  RPA) teknolojileri yoluyla sipariş defteri ve komisyon hibritli ticaret motoru kullanan bir platfrom oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.

Piyasaya sürümü için öz sermaye fonu ve Sovren kripto para birimi yoluyla maksimum 10 milyon dolar toplamayı hedefleyen Sovren (SVRN) platformu üzerinden yatırımcılar hisse senetleri, emtia ve menkul kıymetler yoluyla ticari işlemler gerçekleştirebilecek. Şirket açıklamasına göre platform aynı zamanda likiditeye ilişkin sorunların çözümünde akıllı otomasyon teknolojisi kullanacak ve ek koruma sağlanması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle üçüncü partili emanet hizmeti verecek.

Şirket açıklamasında ayrıca Sovrenin gün içinde hizmet verebilme ve düşük ticaret bedelleri hedefleriyle, bilinen bütün büyük kripto para birimleri ve euro, dolar, sterlin gibi yasal para birimleri yoluyla ticaretÿgerçekleştireceği yer aldı.

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi tarafından regüle edilecek olan platformun son aşamalarına gelindiğini ve piyasaya sürülmesi durumunda ülke genelinde ilk olacağını söyleyen Sovren ortak kurucusu ve CEOsu Avijeet Jayashekhar, şöyle konuştu:

Londra dünyanın en girişimci finansal merkezlerinden birisi ve burada bir kripto para birimi borsası kurup geliştirmek çok mantıklı bir hareket oluyor. Soveren ekibinin, bu sürece sonradan akla gelen bir düşünce olarak değil, en başından düşünülmüş bir şekilde yaklaşması gerkektiğini anlayacak tecrübesi bulunuyor.

Birleşik Krallık Blok Zinciri Birliğiin üyesiÿve söz konusu teknolojinin finansal endüstriye yerleştirilmesi kapsamında 15 yıldan fazla tecrübesi bulunan Wynand de Jager, Soveren ortak kurucusu ve CTOsuÿise platforma ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Merkezsizleştirilmiş ekosistemde finansı da ilgilendiren çeşitli olasılıklar ve fırsatlar var. Fakat şu anki kripto para birimi dünyasında yer alabilmek için oldukça teknik olmanız gerekiyor. Biz bunu değiştirmek istiyoruz.

Jayashekhar, şöyle devam etti:

Perakende satış başta olmak üzere, bankacılık sektörü oldukça rekabetli bir sektör. Bankalar da kripto para birimleri borsalarının sağladığı müşteri hizmeti verebilseydi, bu kadar uzun süre dayanamazlardı.

Sisteme yerleştirilecek teknoloji aslında gerekli iyileştirilmelerin yapılmasını içeriyor fakat blok zinciri teknolojisinin merkezisizleştirilmiş doğası sebebiyle, söz konusu teknolokjinin yeni bir yolla yerleştirilmesi gerekiyor.

Ben kariyerimin büyük bir kısmını bankalar ve NASDAQ gibi borsaların müşteri hizmetlerini geliştirecek teknolojilerin inşasında oluşturdum ve 2010 yılı başlarında AI ve RPAin ortaya çıkmasıyla ben de yeni teknolojilerle ilgilendim.

Sovrenin AI ve RPA teknolojilerini, müşteri hizmetleri eylemleri gerçekleştirilmesi, yatırımcıların daha iyi kararlar verebilmesi için verinin analiz edilmesi ve siber tehditlerin varlığının kontrol edilebilmesi için gözlem trafiği eylemlerinde kullanacağını belirten Wynand de Jager, sözlerini şöyle sürdürdü:

Duygusal zekaya sahip AI teknolojisini ön kısımda yazışma işlemlerini gerçekleştirme ve sürekli tekrar eden otomasyon hatalarının düzeltilmesinde ve arka kısımda ise müşteri alımları, uyumluluk, işlem gerçekleştirme süreci, hesapların aktive ve deaktive edilmeleri ve ticaret eylemlerinde kullanmayı hedefliyoruz.

Platformun yanında tabi ki robot teknolojisinin gerçekleştiremeyeceği işlemlerin gözetimi için yetkin kişiler de görev alacak.

Sovrenin en yüksek standartlarda oluşturulması için ekibe katıldığını belirten siber güvenlik uzmanı Luke Lynch ise, İyi güvenlik hizmeti, oluşan tehditlere olabildiğince hızlı yanıt vererek gerçekleşiyor. Makinelerin veri öğrenebilmesi, model tanıyabilmesi ve sinir ağları yardımıyla, büyük bir etki yaratmadan söz konusu tehditleri ortadan kaldırabileceğiz.

 

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Birleşik Krallıkın ilk kripto para birimi platformu: Sovren

Jeotermal elektrik üretimi ilk 6 ayda yüzde 36 büyüdü

Hedonik Konut Fiyat Endeksi mayısta arttı

AK Parti'den turizm bülteni