"Birileri benim üzerimden ülkede kriz çıkarmaya çalıştı"

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
10.05.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

"Birileri benim üzerimden ülkede kriz çıkarmaya çalıştı"

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"Birileri benim üzerimden ülkede kriz çıkarmaya çalıştı"

Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Durmuş Yılmaz, birilerinin Türkiye’de ekonomik kriz çıkarmak için kendi adını kullandığını söyledi. Londra başta olmak üzere hem yatırımcı kuruluşların hem de bankacıların kendisini aradığını anlatan Yılmaz, “Birileri benim üzerimden ülkeye zarar vermek istiyor” dedi.

Genellikle otobüs, metro gibi toplu taşım araçlarıyla seyahat ederek, halkla sohbet imkanı bulduğunu anlatan Yılmaz, kendisi üzerinden ülkeye zarar vermekBirileri benim üzerimden ülkede kriz çıkarmaya çalıştı
istenildiği iddiasını şöyle dile getirdi:

“Cumhurbaşkanının ‘her kim işini, ticaretini, yatırımlarını büyütmek için değil de para kaçırmak için yurt dışına para kaçırıyorsa kimse kusura bakmasın affetmeyiz’ sözlerinden sonra, insanlar bana sormaya başladı. Türkiye’den sermaye kaçıyormuş, ne yapalım, bankadaki hesaplarımıza el konulur mu, TL mi döviz mi diye soruyorlar. Ayrıca Londra’dan da aradılar. Kambiyo rejiminde değişiklik olup olmadığını sordular.

ENDİŞELENMEYİN, PANİĞE GEREK YOK

Ben de onlara vatandaşlara söylediğim gibi, Türkiye’ye hala zayıf da olsa sıcak da olsa sermaye girişi devam ediyor, ekonominin çarkları dönüyor. Endişelenmeyin, panik olmaya gerek yok, dedim. Attığım tweetin amacı da vatandaştaki korku ve endişe algısına otoritelerin dikkatini çekmek içindi. Kambiyo konusunda bir hazırlık olduğuna dair bilgi ve duyuma sahip değilim. Ama herhangi bir çalışma olduğunu da düşünmüyorum, düşünülmemesi de gerekir, dedim. Bir de şuanda yapılması gereken şey, doğru ve güçlü iletişimle ekonomiye ve ülkeye güveni artıracak söylemlerin geliştirilmesidir, diye vurguladım.“

BİRİLERİ ÜLKEYE ZARAR VERMEK İSTİYOR

Türkiye’nin emekli maaşlarını bile ödeyemez duruma geleceğini, bankalardaki paralara el konulacağını, İkinci Dünya Savaşındaki kadar büyük bir ekonomik sıkıntıya adım atıldığını söylediğine dair haberler çıktığını belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunlar kasıtlıdır. Benim asla böyle bir demecim olmamıştır. Pazartesi günü partimizin kredi kartları projesiyle ilgili genel başkanımızın basın toplantısında ben sadece teknik bir açıklama yaptım. Bu yalan, kasıtlı haberde benim orada konuştuğumu yazmışlar. Baştan sona kurgu bir haber. Benim attığım tweetimi alarak altına yalanlar yazıp, Türkiye’de kriz çıkarmaya çalıştılar. Beni Londra dahil aradılar.

Ben de hemen şu tweeti attım:
‘Aşağıdaki sitede yer alan haber kasıtlıdır.Benim böyle bir demecim olmamıştır. Benim üzerimden birileri ülkeye zarar vermek istiyor. Kambiyo kontrolleri konusunda herhangi bir çalışma yapıldığı konusunda bilgi sahibi değilim ve yapılmasını da doğru bulmam.Kamu oyunun bilgisine...’

 

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