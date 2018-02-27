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Bireysel Tanıtım, İzmirli EKOM'a satılıyor

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
27.02.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

Marketlerde tanzim ve teşhir hizmeti veren Bireysel Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri AŞ, İzmirli EKOM Araştırma AŞ'ye satılıyor. Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi halinde şirketin hisse devrine geçilecek. Bireysel Tanıtım'ın 60 şehirdeki 3300 satış noktasında 1300 çalışanı bulunuyor.

Konu ile ilgili Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgide şöyle denildi: "Doğrudan Pazarlama Sektöründe "Satış Noktası ve Sahada Pazarlama" sektöründe faaliyette bulunan EKOM Araştırma ve Tanı tım Hizmetleri Dış Tic. A.Ş. tarafından aynı sektörde faaliyette bulunan BIREYSEL Tanıtım ve Aktivite Hizmetleri A.Ş.'nin %100 hisselerinin devralınması işlemidir."

1992'DE KURULDU

1992 yılında kurulan ve satış noktası sahada pazarlama alanında faaliyet gösteren EKOM’un İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Samsun ve Adana’da toplam 10 bölge ofisinde 200’e yakın ofis çalışanıyla bulunuyor. EKOM, Danone, Coca-Cola, Bosch, Ferrero, Gratis, Heinz, Nestle gibi uluslararası şirketlerle çalışıyor.

BİN 300 ÇALIŞANI VAR

EKOM’un satın almayı planladığı Bireysel Tanıtım’ın da 60 şehirde 3 bin 300 satış noktasında bin 300’ün üzerinde çalışanı bulunuyor.

2006’da kurulan 250 bin TL sermayeli Bireysel Tanıtım’ın yönetiminde Ergün Bodur, Abdulhalik Damar, Doğan Demircan gibi isimler var.

Etiketler: Bireysel Tanıtım , EKOM , İzmir
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