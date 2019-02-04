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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuruları başladı

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Bireysel sulama sistemleri hibe desteği başvuruları başladı

Aydın’da Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteği müracaatları başladı.

Bireysel Sulama Sistemleri hibe desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler müracaatlarını 01 Mart 2019 Cuma gününe kadar Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapabilecek. Üreticilere, tarla içi damlama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damlama sistemi kurulması, Lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması konulu yatırımlarda hibe desteği sağlanacak.

Aydın İl Tarım Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kırsal Kalkınma Desteklemeleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48) 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Hibe Desteği müracaatları 01 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze yapılacaktır. Güncel Uygulama Rehberine uygun olarak hazırlanan dosya en geç 01 Mart 2019 tarihine kader tek nüsha olarak teslim edilecektir. Teslim edilen dosyalar, İl proje Yürütme Birimi tarafından idari ve teknik açıdan incelendikten sonra, desteklenmeye hak kazanan proje sahiplerinin asil ve yedek isim listeleri Mart ayının üçüncü haftasında İl Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.aydin.tarimorman.gov.tr) yayınlanacaktır.
Daha önce destek alınmamış veya yağmurlama-damlama desteği alındı ise 3 yıl geçmiş, lineer-Pivot-Tamburlu-Güneş Enerjili sulama desteği alındı ise 10 yıl geçmiş parseller de her bir parsel için bir sulama konusuna başvuru yapılabilir” denildi.

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