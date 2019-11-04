Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı.
Bireysel emeklilikte otomatik katılım, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. BES'te gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle