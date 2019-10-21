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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)
21.10.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı! 31 milyon kişi gitti...

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Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya’yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul’da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya’ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya’daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor. Dünyanın 8’inci harikası olarak gösterilen Ayasofya’yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti. Geçtiğimiz yıl Ayasofya’yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya’yı, 2019'un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya’yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.

Birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı 31 milyon kişi gitti...
AYASOFYA’NIN TARİHİ

Ayasofya 6.yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı... Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles’li (Aydın) Anthemios ile Miletos’lu (Balat) İsidoros’a yaptırıldı. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçiyor. Yapımına 23 Şubat 532’de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537’ de ibadete açılan, 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya, Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.

YILLARA GÖRE AYASOFYA’NIN ZİYARETÇİ SAYISI

2007: 2 milyon 226 bin 159

2008: 2 milyon 236 bin 966

2009: 2 milyon 244 bin 956

2010: 2 milyon 952 bin 768

2011: 3 milyon 248 bin 307

2012: 3 milyon 353 bin 199

2013: 3 milyon 326 bin 591

2014: 3 milyon 574 bin 43

2015: 3 milyon 425 bin 236

2016: 1 milyon 436 bin 577

2017: 1 milyon 892 bin 250

2018:2 milyon 922 bin 37

Toplam:30 milyon 946 bin 839

 

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