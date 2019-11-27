‘Bırakın doları TL’ye dönelim’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye güvenen, yatırım yapan herkesin kazandığını, kazanmaya da devam edeceğini belirterek, “Tüm milletime sesleniyorum; Bırakın doları moları; paramıza, Türk lirasına dönelim. Türk lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim” çağrısında bulundu.

Partisinin dünkü Meclis grup toplantısında, ekonomideki toparlanma sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü belirten Erdoğan, “Ama yalan bunlarda bol. Toparlanırken, bunlar hala ‘battık, bittik’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Açıklanan her veri bu gerçeği doğruluyor” dedi. Perakende satış hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.7 arttığını, borsanın 106 bin puanın üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini gördüğünü belirten Erdoğan, “Ben bununla tatmin olmuyorum. Göreve geldiğimizde borsa 11 bin filandı. Başbakanlığım döneminde biz, 135 bine çıktık. Şimdi düşmüştük, tekrar toparlanmaya başladı. Allah’ın izniyle bunu yine yakalayacağız” dedi.

RİSK PRİMİMİZ 300’E KADAR GERİLEDİ

OECD’nin, Türkiye’nin bu yıl için büyüme tahmini eksi yüzde 0.3’ten artı yüzde 0.3’e, 2020 beklentisini de yüzde 1.6’dan yüzde 3’e, yukarı yönde revize ettiğini hatırlatan Erdoğan, “Tüketici güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5.2 oranında arttı. Ekim ayında kurulan şirket sayısı, hani ‘şirketler kapanıyor’ diyorlar ya bunlarda yalan bol, bir önceki aya göre yüzde 8.5, önceki yılın ekim ayına göre ise yüzde 18 oranında artış kaydetmiştir. Kapanan şirket sayısını düştükten sonra elde edilen net açılan şirket sayısındaki yıllık artış ise yüzde 21’i buldu. Reel kesim güven endeksi, kasımda bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102’ye yükseldi. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı kasımda bir önceki aya göre, 0.8 puan artarak, son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77.2’ye yükseldi. Kasım ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 24.5 puan artarak, 167 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0.7 arttı. Ülkemizin risk primi 300’e kadar geriledi. Çünkü bir ara 500’e çıkmıştı” diye konuştu.

TARIM KREDİ’DEN 500 SATIŞ MAĞAZASI

Son dönemde bölgedeki kimi ülkelerde Türkiye menşeili ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğüne de dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu:

”İnşallah bir yeni adım daha atacağız. O da şu; Tarım Kredi Kooperatifimiz, yoğun bir şekilde inşallah Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz, kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak. Bu sayıyı daha sonra artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki ucuzluk, istikrar, tarım kredi kooperatiflerinin bu mağazalarında inanıyorum ki halkım için çok önemli bir çıkış, çok önemli bir adım olacak.”

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ HAMLELER HAZIR

SON 5-6 yıldır, batılı ülkelerin giderek artan bir şekilde Türkiye’ye karşı artık inkarı mümkün olmayan boyuta ulaşan bir savunma sanayi ambargosu uyguladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyle ki işi, bırakın yeni anlaşmaları, önceden alınmış lisansların iptaline kadar vardırdılar. Türkiye, örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargoyla karşı karşıyadır. Özellikle Suriye’deki son harekatlar ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ardından bu uygulamalar daha da sertleşti. Hamdolsun savunma sanayimiz, tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır. Harekâtlarımızda kullandığımız silah ve mühimmatlar konusunda, özellikle Batı ülkelerine bağımlılığımız neredeyse kalmadı. Şimdi yeni ve daha ileri hamleler içindeyiz” dedi.

HAVADAN HAVAYA BOZDOĞAN FÜZESİ

Türk savaş uçaklarına entegre edilecek havadan havaya füze Bozdoğan’ın, fırlatma rampasından yapılan güdümlü atışlarda tam isabet sağladığına da dikkat çeken Erdoğan savunma sanayimizdeki son gelişmeleri

şöyle sıraladı:

“Ses hızının çok üstünde uçan ve yüksek manevra yeteneğine sahip bu füzemizin uçaktan atışlı testleri de önümüzdeki yıl yapılacak. Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik. Roketsan tarafından geliştirilip üretilen ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Bu füzemiz de inşallah önümüzdeki yıl envantere giriyor. Yapay zekâ destekli İHA’lardan sonra bunların GPS olmayan ortamda da görev yapabilmesini sağlayacak KERKES Projesi’ni başlattık.

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı bu teknolojiyle, haberleşmenin olmadığı durumda da hedefler vurulabilecek. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini de önümüzdeki yıldan itibaren kullanıma almayı hedefliyoruz. Karasu’da ihtiyacımız olan her türlü motoru üretebilecek bir fabrikanın inşası sürüyor. Aynı şekilde F-16 ve SİHA’larımızda, üretilen bombaların kapsülleri yanında patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor. Bu yatırımın tamamlanmasıyla, yurt dışında dolum yaptırma işinden tümüyle kurtulmuş olacağız.”