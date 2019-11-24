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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.11.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

"Bir Tel Arabamız Vardı" Türk otomotiv tedarik sanayisine ışık tuttu

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"Bir Tel Arabamız Vardı" Türk otomotiv tedarik sanayisine ışık tuttu

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca 'Bir Tel Arabamız Vardı' belgeseli ile hem Türk tedarik sanayinin tarihini kayıt altına almak hem de sanayi tarihi konusundaki eksikliği gidermek hususunda, üye şirketlerimize ve paydaşlarımız olan STK'lara ilham vererek daha iyisi için yarışmayı tetiklemek istedik" dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) 40. kuruluş yılı anısına hazırladığı "Bir Tel Arabamız Vardı" belgeselinin galası, Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirildi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, geçmiş dönem TAYSAD yönetim kurulu başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile günümüz Türk otomotiv sanayisinin önde gelen temsilcilerinin katıldığı gala, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye otomotiv ve tedarik sanayisinin kilometre taşlarına ışık tutan ve yönetmenliğini Ahmet Çağan'ın üstlendiği belgeselde, 1978 yılında 14 şirketin bir araya gelerek kurduğu TAYSAD'ın Türk otomotiv sanayinin gelişimine olan katkısı, farklı dönem yöneticilerinin görüşleriyle aktarıldı.

Belgeselde ayrıca, TAYSAD'ın Türk tedarik sanayisini gelişim süreci hatıratlarla aktarılırken, otomotiv sanayinde alınacak karar ve stratejiler konusunda TAYSAD'ın referans bir dernek olduğu anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, 2018'de TAYSAD'ın 40. yılını kutladıklarını ve 40 yılın anısına bir kitap hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kitapla birlikte görsel arşivimiz için bir de belgesel hazırladık. TAYSAD olarak 'Bir Tel Arabamız Vardı' belgeseli ile hem Türk tedarik sanayinin tarihini kayıt altına almak hem de sanayi tarihi konusundaki eksikliği gidermek hususunda, üye şirketlerimize ve paydaşlarımız olan STK'lara ilham vererek daha iyisi için yarışmayı tetiklemek istedik. Sonuçta, geçmiş dönem başkanlarımız ile başkan vekillerimizle bir söyleşi zinciri şeklinde güzel bir hatıra ortaya çıktı. Bu çalışmaya görüşleriyle, hatıratlarıyla katkıda bulunan değerli başkanlarımıza ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımız ile yönetmenimize teşekkürlerimi sunuyorum."

"TAYSAD'IN ÇOK KIYMETLİ BİR HAZİNESİ VAR"

Belgeselin yapımcısı ve yönetmeni Ahmet Çağan da önemli bir dayanışmayı ve başarı modelini, satırlara ve ekranlara yansıttıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Hem sektörün hem de Türkiye'nin üreterek kalkınma idealini paylaşan tüm üreticilerin, gelecekteki olası çıkmazlarında başvurabilecekleri çok değerli iki kaynak esere imza attık. TAYSAD'ın 'birlikte başarma modeli'ni hazırladığımız kitap ve belgeselle, bir sonraki kuşaklara örnek ve miras olarak bırakıyoruz. Ortaya çıkardığımız eserler, imkansızın başarılabileceğinin net bir ispatını sunuyor. 'Memleketin kalkınması için bir teori, bir model oluşturmak' dendiğinde, TAYSAD'lıların artık yalnız anlatacak değil, gösterecek de çok kıymetli bir hazinesi var."


TAYSAD'ın 3. başkanı Hüseyin Bayraktar ise "Bir tabir vardır; her şeyi yapabilirsiniz fakat minder altında bırakırsanız yaptığınız çürür, bunu takdim edeceksiniz. Sizler bu belgesel ile geçmişimizi canlandırdınız. Çok arkadaşımız derneğimize emek verdi. Gelişen TAYSAD'ın en son halini belgeselde görmek ise beni oldukça duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Belgeselin gösteriminin ardından TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kanca, geceye katılan Türk otomotiv endüstrisine hizmet etmiş geçmiş dönem TAYSAD başkanları ve başkan vekillerini sahneye davet ederek çekilen belgeselin de adına ilham kaynağı olan birer tel araba plaketi takdiminde bulundu.

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