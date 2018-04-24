‘Bir otomobilin yüzde 80’ini üretiyoruz’
TAŞIT Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik sanayisinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "An itibarıyla Türk otomotiv tedarik sanayi, geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80'ini üretebilecek durumdadır. Kendi gücümüzü iyi bilmeliyiz. Bugün Almanya bile bir otomobilin yüzde 100'ünü yerli üretimle yapamazken, otomotiv tedarik sanayimiz önemli bir aşama kaydetmiş, etki alanını arttırmış ve global oyuncu olmuştur. Özellikle ana ve tedarik sanayi iş birliği ile Türk sanayisi çok daha iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.
Alper Kanca, Türkiye'yle ilgili olumlu algıyı güçlendirmek için yurt dışı ziyaretlere ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Özellikle Almanya'da otomotiv sektörünün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor hem de onları Türkiye'ye davet ediyoruz. Faaliyetlerimizi sadece Avrupa ile sınırlı tutmuyoruz. Otomotiv sektörünün geliştiği pazarlarda aktifiz. TAYSAD üyelerinden oluşan bir heyetimiz geçen hafta Hindistan'daydı. Hintli ticari araç üreticilerinden TAFE ve Ashok Leyland firmaları ile görüşmeler gerçekleştirildi. Yıl içinde ayrıca Fransız PSA'ya da heyet ziyaretimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor.” Türkiye'nin en büyük derdinin ara malı olduğuna dikkati çeken Kanca, "Ara ürünler, yani üretimimizde kullandığımız ürünler, yarı mamuller Türkiye'nin sıkıntısı... Ara ürünlere çok büyük para harcıyoruz” diye konuştu.
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