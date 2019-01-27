Bir Osmanlı turu

SEYAHATSEVERLER için yeni bir seçenek daha doğdu. Deniz tatili, kültür turları derken şimdi de tarihi mekanlara geziler öne çıktı. Osmanlı tarihine meraklı olan Türkler yurtdışında onlarca adrese tarihin izlerini görmek için gidiyor. İtalya’da bir Türk köyü, Amerika’da bir cami ya da Tunus’ta bir saray... Farklı rotalara yönelen Türkler turizmde yeni bir akım başlattı. Türkiye’de büyük tur operatörleri ve seyahat acenteleri için yurtdışı turları organize eden bu işin toptancısı konumundaki Travel Zone şirketinin sahibi Barış Öztürk, kurduğu Ottomano Travel ile bu alanda hizmet vermeye başladı. Türkiye’den Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya, Benelüks, Fas&Endülüs, Amerika, Çin, Tayland ve Tunus dahil olmak üzere 40 ülkeye turlar düzenlediklerini ifade eden Öztürk, “Muhafazakar butik turlarımız büyük ilgi görüyor. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin hassasiyetleri göz önünde bulunduruyoruz. Konaklama yapılacak oteller ibadete uygun odalar bulunmasına dikkat ediyoruz. İslami kurallara uygun güvenli yerlerde kahvaltı ve akşam yemeklerini yemelerini sağlıyoruz. Gezilen coğrafyalarda Türk ve İslam tarihine ait eserlerin izlerini sürüyoruz. Osmanlı’nın izini takip ediyoruz aslında. Osmanlı’nın hüküm sürdüğü ya da bir etkisinin görüldüğü coğrafyalara turlarımız oluyor. Büyük ilgi görüyor” dedi.

MALCOLM X VE MUHAMMED ALİ





Yaptıkları bazı turlar hakkında da bilgi veren Öztürk, “Örneğin, İtalya’da bir Türk köyü var. Moena isimli köye zamanında bir yeniçeri gitmiş. İkinci Viyaana kuşatmasının başarısız olmasının ardından 2 yeniçeri Avusturya’dan ayrılıyor. Biri yolculuk esnasında ölüyor. Diğer ise İtalya’da bir köye yerleşiyor. Orada evleniyor. Ancak o dönemlerde merkezi yönetimin vergi adı altında aldığı haraca karşı çıkıyor. İsyan başlatıyor. Sonrasında ise bulunduğu köy dahil bölge bağımsızlığını ilan ediyor. O da bir halk kahramanı oluyor. Şimdi orada bir büstü var. Türk bayrakları asılıyor. Her yıl Türk festivali düzenleniyor. Mehter marşları çalınıyor. Biz de oraya tur düzenliyoruz. Yine İtalya’da Cem Sultan’ın hapsedildiği Melekler Kalesi’ne gidiyoruz. Başka bir örneğimiz ise Tayland’ta. Burada bir cami de Osmanlı tuğrası bulunuyor. Turlarımıza katılanları bu camiye de götürüyoruz. Namaz kılmalarını sağlıyoruz. Eğer tur ABD’deyse İslam kültürünü anlatıyoruz. ABD’de İslam’ın öncü isimleri arasında yer alan Malcolm X ve Muhammed Ali’yi tanımalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

DOMUZ ETİ AYRINTISI





Turlarını ‘muhafazakâr’ olarak adlandırmalarına rağmen her kesime hitap ettiklerinin altını çizen Barış Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk halkının özellikle domuz eti konusunda büyük hassasiyeti var. Yurtdışı turlarında yemek yemeye çok çekiniyorlar. Biz de domuz etinin piştiği restoranlara dahi gitmiyoruz. Yani domuz etinin piştiği tava ile dana eti pişiriliyorsa bunu bile kabul etmiyoruz. Ayrıca diğer yurtdışı turlarına göre daha farklı noktalara gidip, anlatılmayan hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu sebeplerle muhafazakar kesim dışında da tercih ediliyoruz. Turlarımızda haremlik-selamlık gibi bir uygulama da olmuyor. Sadece insanların ibadetlerini yerine getirmeleri için turları ona göre düzenleyip, hassasiyetlere önem gösteriyoruz.”

İLK SIRADA İTALYA VAR





DÜZENLEDİKLERİ turlarda ilk sırayı İtalya’nın aldığını söyleyen Barış Öztürk, “Balkanlar da çok büyük ilgi görüyor. Çünkü orada hem Osmanlı hem de İslam kültürü bir hayli yaygın. Yemeklerde de sıkıntı yaşanmıyor. Viyana ve İspanya’nın Endülüs bölgesi sıklıkla tercih ediliyor. Kış aylarında Uzak Doğu’ya ilgi bir hayli artıyor. ABD gibi uzak destinasyonlar da ilgi çeken yerler arasında. Düzenlediğimiz turlarda sadece Osmanlı’nın ve İslam’ın izini sürmüyoruz. O ülkelerin turistik yerleri de görülüyor” dedi.

ÇİN’DEN SIRBİSTAN’A

‘Osmanlı’nın izinde’ yapılan seyahatlerde öne çıkan bazı noktaları Barış Öztürk şöyle anlattı: “Saraybosna’da Fatih Sultan Mehmet’in şehrin fethinden sonra girdiği kapı ve üzerinden geçtiği Koza Köprüsü’nü ziyaret ediyoruz. Sırbistan’da Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı Sremski Karlovci kasabasına gidiyoruz. Damat Ali Paşa’nın şehit düştüğü Petrovadin Meydanı, Üsküp’te Gazi Mehmet Paşa Hamamı, Tunus’ta Muradiye Medresesi, Tunus’ta Osmanlı’nın saray olarak kullandığı Bardo Müzesi, yine Tunus’ta Osmanlılar tarafından yapılan Ulu Cami, Çin’de Osmanlı’ya tahsis edilen Niujie Cami’nin arka bahçesi, Washington DC’de Amerika Diyanet Merkez Cami de ziyaret ettiğimiz yerler arasında.”