Bir nefes de KOBİ'lere

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün KOBİ’ler için Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağı bir kredi paketini açıklayacakları söyledi. Reel ekonomi açısından paketin önemini vurgulayan Albayrak, “Özellikle son çeyrekte yaşanan piyasadaki belirsizlik kaynaklı bu likidite daralmasını, gerek kamu tarafından, gerek finansal piyasalarda oluşacak bu likidite ile piyasanın yavaş yavaş çok daha etkin ve aktif bir şekilde toparlanması ve daha iyi bir konuma gelmesini, hep birlikte el ele vererek daha iyi noktaya gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

DÖVİZDE % 20 İYİLEŞME

Albayrak, dün katıldığı MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ortaya konulan hedeflerden taviz verilmeyeceğini belirterek, “Bütçe disiplini konusundaki sıkı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Bütçe disiplini ve limitleri çerçevesindeki duruşlarının sürdüğünü vurgulayan Albayrak, “Bütçede öngördüğümüz ya da bütçede ortaya konulan esneme alanları dışında hiçbir yeni alan yoktur. Bunun altını çok net çizmemiz lazım” ifadesini kullandı. Albayrak, ağustos sonundan bugüne kadar döviz kurunda yaklaşık yüzde 20 iyileşme kaydedildiğini ve Türk lirasının bu dönemde özellikle birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla çok daha pozitif ayrıştığını belirterek, “Bu dönemde ülke risk primi dediğimiz CDS’lerde yaklaşık 230 puan, 10 yıllık devlet tahvil faizimiz ise yaklaşık 480 baz puan gerileyerek oldukça pozitif bir gelişme gösterdi” dedi.

AÇIK YÜZDE 3 OLUR

Ekonomideki kırılganlığın azaltılmasındaki en önemli unsurlarından bir tanesinin cari açığın milli gelire oranının düşürülmesi olduğuna dikkati çeken Albayrak şöyle konuştu: “Özellikle ağustos, eylül ve ekim aylarında verilen cari fazlaların etkisiyle ekim ayı itibarıyla 39.4 milyar dolar olan bu rakam, yıl sonu itibarıyla 20 milyar dolar civarında gerçekleşecek. 2017’de yüzde 5.6 oranında gerçekleşen cari açığın milli gelire oranının (yüzde 6 yüzde 7 ve yüzde 8’lere gidiyor) denildiği bir ortamda, ihracat ve turizmdeki güçlü performans, ithalattaki köpüğün yavaş yavaş gerilemesiyle birlikte yıl sonunda YEP’te söylediğimiz yüzde 4.7 oranının çok daha altında, yüzde 3’lerde olmasını bekliyoruz.” Yılbaşından itibaren Ticari Alacak Sigortası reformunu da uygulamaya başladıklarını anımsatan Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar tüm KOBİ’leri de ticari alacak sigorta kapsamına dahil edileceğini söyledi.

MERKEZ’İN KÂRI 37 MİLYAR TL

BAKAN Albayrak, Merkez Bankası’nın Olağanüstü Genel Kurul kararı almasıyla ilgili çok sayıda iddiaya şahit olduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Nisan ayında Hazineye devredilecek Merkez Bankası kârının ocak ayında Hazineye devredilmesi için atılan bu adımın amacı, hedefi çok açık ve nettir. Bütçe kapsamında biz Merkez Bankası’ndan Hazine’ye devredilecek kârı 20 milyar lira civarı olarak öngördük. Ama geldiğimiz noktada yıl sonunda ortaya çıkan tablo bu rakamın 37 milyar lira seviyesinde olacağını gösteriyor. Yani bütçede koyduğumuz rakamın çok daha üzerinde ve beklentimizin çok daha üzerinde bir rakam. İşte bu kaynağın çok önemli bir kısmı ocak ayında devreye girecek. Nisan yerine ocakta bu kârın Hazine’ye devredilmesinin temel amacı, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımı, kamu ödemeleri, piyasaya ödemeleri ve KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı şekilde sunulmasıdır.”