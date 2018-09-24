Bir nebze de olsa rahatlama!

Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır iç pazarda yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haberlerden biri önceki gece nihayet geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil vergisine konu olan ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden belirlendi ve sektör bir nebze de olsa rahatlatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak dün yürürlüğe giren karara göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi. Bu düzenlemeyle birlikte dünden itibaren otomobil fiyatlarında yüzde 3.3 ile 7.8 arasında değişen oranlarda ‘matrah’ indirimleri yapılmaya başlandı. Ancak kurdaki artışların tam olarak fiyatlara yansıtılmadığı sektörde bu hamlenin yeterli olmayacağı, fiyatların yeni gelen araçlarla artacağı belirtiliyor. Yetkililerin iyi niyetli olarak değerlendirdiği bu karara ek olarak hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması gerektiğini de söylüyor.





Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dünden itibaren matrahı 70 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak uygulanırken, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise yüzde 50 oldu. Yüzde 60’lık ÖTV dilimine ise matrah fiyatı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı motor hacmine sahip otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak. Matrah limitlerinin artmasıyla ÖTV ve KDV dahil 120 bin TL değerindeki otomobiller en alt dilime, 212 bin 400 TL değerindeki otomobiller ise üst dilime girecek. Daha önce bu limitler 78 bin TL ile 141 bin TL arasında yer alıyordu. 141 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyordu. Şimdi 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardan sadece 212 bin 400 TL üzerindekiler yüzde 60’lık dilime girecek. Bu da otomotiv sektörünün elini biraz rahatlatacak.

HİBRİTLER DE YÜKSELDİ

Diğer taraftan matrah düzenlemesi sadece motor silindir hacmi 1600 cc ve altı için değil 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için de yeniden düzenlendi. Buna göre bu segmentte matrah limiti yüzde 50 artışla 114 bin liradan 170 bin TL’ye çıktı. Matrahı 170 bin TL’yi aşmayan otomobillerin ÖTV’si yüzde 100 olurken, 170 bin TL’yi aşan otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde110 olarak belirlendi.

Bu sınıfta elektrik motoru da olan hibrit araçlardan da motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 57 bin liradan 85 bine, üst limit ise 91 bin TL’den 135 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre matrahı 85 bin TL’yi aşmayan hibrit araçların ÖTV oranı yüzde 45, 85 bin TL’yi aşıp 135 bin TL’yi aşmayanları ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. 135 bin TL’yi aşan hibrit araçların ÖTV oranı ise yüzde 60 oldu.

Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen araçların ÖTV oranı ise yüzde 160 olarak aynı kaldı. Motor sindir hacmi 2000 cc’yi geçen binek otomobillerde elektrik motoru 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde de ÖTV matrahı 114 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.





HURDA DA ARTTIRILMALI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile otomobillerde ÖTV matrah limitleri yüzde 50 arttırılırken, hurda teşvikindeki matrah limitlerinin değişmemesi sektörde sıkıntı yarattı. Otomobillerde alt matrah limiti 70 bin TL’ye çıkarken, hurda teşvikinden yararlanılacak alt limiti 46 bin TL’de kaldı. Bu da 10 bin TL’lik hurda indiriminden matrahların artmasına rağmen yararlanılamamasını sağladı. Yani matrahların artmasıyla oluşan indirime, hurda teşvikinin eklenmesiyle fiyatlarda daha cazip bir gerileme olacaktı. Hatırlatmak gerekirse, hurda teşvikinde matrah fiyatı 46 bin TL’yi aşmayan otomobil alanlar için 10 bin TL indirim, 46 bin TL’yi aşıp 80 bin TL’yi aşmayanlar için 8 bin TL indirim, 80 bin TL’yi aşanlar için ise 3 bin TL indirim uygulanıyordu.









DEVLETİMİZ İLK ADIMI ATTI



Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde sektöre can suyu olacak ilk adımın atıldığını belirterek, “Zaten hali hazırda pozitif bir hazırlık içinde olan bakanlığımız, bizleri kabul edip sektörel anlamda hassasiyetlerimize hızla kulak vererek gereken dolaylı ÖTV indirimini hayata geçirdi. Atılan bu adımı çok değerli buluyor ve sektör adına devletimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu pozitif kararın ardından ticari araç kiralamasının önündeki engellerin kaldırılması, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılarak satışları artırıcı etki yaratacak seviyeye getirilmesi önemli görülen önlemler arasında görüyoruz. Ayrıca, kur ve faiz baskısında dolayı finansmana ulaşmadaki zorlukların da giderilmesi için konut sektöründekine benzer atılımların hayata geçirilmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.







SATIŞLARA YÜZDE 5-10 ETKİSİ OLUR



TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesini olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Sektörümüze doğrudan katkısı olacaktır. Kurlara baktığımızda yılbaşından bu yana yüzde 70 oranında bir artış yaşandı. Henüz bu artış stoklardan dolayı otomobil fiyatlarına bire bir yansımadı. ÖTV baremlerinde ise ortalama yüzde 48-50 gibi bir güncelleme söz konusu. Bu anlamda, kur artışının gerisinde kalmış olsa da, yine de olumlu katkısı olacaktır. Önümüzdeki aylarda eski kur maliyetli stokların eriyip yeni araçların gelmesiyle, fiyat artışları söz konusu olacaktır. Bununla birlikte faizlerin yüksekliği de tüketiciyi hala düşündürüyor. Bunun yanında; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Hurda Teşviği ve engelliler için matrahlarda bir değişim olmadı. Bu değişim olursa bunun yansımaları da olumlu olacaktır. Yeni ÖTV düzenlemesinin kalan dönemde otomobil satışlarını pozitif olarak yüzde 5-10 arasında etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.





BU OLUMLU HAVA DEVAM ETTİRİLMELİ



OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV oranını belirleyen matrahlardaki artışın otomobil alma noktasında olan tüketiciler için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, “Benzer matrah düzenlemesinin hurda teşvkinde de yapılması gerekiyor. Matrahın artırılması ile hurda indiriminden faydalanan model sayısı artacak ve etkisi yükselecektir. Diğer ihtiyaçlar ise taşıt kredilerine uygulanan vadelerin uzatılması ve ticari araçların kiralanmasına imkan tanıyacak düzenlemenin yapılmasıdır. Ticari araçlara kiralama imkanı verilmesi küçük-orta işletmeler için çok önemli bir konudur” açıklamasını yaptı.





MATRAH TAMAM, SIRA FİNANSMANDA



OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şahsuvaroğlu, sektöre ilişkin teşvik ve düzenleme beklentilerini bir süredir dile getirdiklerini, bunlardan ilkinin hayata geçirildiğini söyledi. Şahsuvaroğlu, otomotiv sektörü canlandırması için yapılacak düzenlemelerin 3 bacağı olduğunu vurgulayarak, “Matrah artışının piyasalarda karşılık bulması için hurda teşvikinin artırılması ve bankaların finansman tarafına destek çıkması da gerek. Bankalar sektöre kredi vermekten ciddi manada imtina ediyor. Her 10 kredi başvurusundan 7’si reddediliyor” dedi.