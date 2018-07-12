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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi

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Bir kez daha 'Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildi

Akbank, dünyanın önde gelen finans yayın grubu Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri 2018 kapsamında "Türkiye'nin En İyi Bankası Ödülü"ne layık görüldü.

AKBANK açıklamasına göre, banka, "Euromoney Mükemmellik Ödülleri"nde üst üste 6'ncı kez ve toplamda 12'nci kez "Türkiye'nin En İyi Bankası Ödülü"nü aldı.    

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, müşterilerine en iyi bankacılık hizmetini sunmak ve ülke ekonomisine değer katmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Akbank'ın başarılarının, uluslararası yayınlarca takdir görmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.     

İnsan kaynakları, teknoloji ve inovasyona yaptıkları yatırımlarının yanı sıra güvenilir, dinamik, sade, yenilikçi ve insan odaklı yaklaşımları ile geleceğin bankacılığını bugünden müşterilere sunduklarını belirten Binbaşgil, şunları kaydetti:     

"Geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu yıl teknolojiye toplam 300 milyon dolar yatırımımız olacak. Bu da hem Türkiye'nin vizyonunu daima ileri taşımak için yaptığımız çalışmalarımız hem de ülkemize olan güvenimizin önemli bir yansıması. Bankamızın kuruluşunun 70. yılında, tüm Türkiye'de sektöre yön verecek dönüşüm projemiz hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar 250 şubemizin dönüşümünü tamamlayacağız. 

Teknolojiyle şekillenen, odağında insan olan bu dönüşüm sürecinde kazandığımız hızla, günün her anında ve dünyanın her noktasında, müşterilerimizin yanında hatta hayatın kalbindeyiz. Ürün ve hizmetlerimizi hayatın içinden, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarından ilham olarak geliştiriyor, dönüştürüyoruz. Geleceğin bankacılığını şimdiden tecrübe etmek isteyen herkesi şubelerimize bekliyoruz."     

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK"     

Hakan Binbaşgil, yurt dışından uygun koşullarla sağladıkları uzun vadeli kaynaklarla, Türkiye ekonomisinin yüksek oranlı ve istikrarlı büyümesine desteklerini sürdürdükleri vurguladı.     

Her zaman en iyi koşullarda kaynak yaratıp Türkiye ekonomisinin ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikleri olduğunu, bunun için bütün enerjileriyle çalıştıklarını ifade eden Binbaşgil, "Güçlü bilançomuz sayesinde yalnızca bu yılın ilk yarısında, 400 milyon doları sermaye benzeri tahvil, 1,2 milyar dolar karşılığı sendikasyon kredisi ve 795 milyon doları seküritizasyon finansmanı olmak üzere, uluslararası piyasalardan toplam 2,4 milyar dolarlık kaynak sağladık." değerlendirmelerini yaptı.     

Binbaşgil, Türkiye ekonomisi için yurt dışından sağladıkları kredilere katılan bankaların sayısının bu yıl da artmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu yılki sendikasyona da yeni banka katılımlarının olduğunu anımsattı.     

 Akbank için tüm paydaşlarının güven ve memnuniyetinin her zaman önemli olduğuna değinen Binbaşgil, şu değerlendirmelerde bulundu:     

"Önümüzdeki yıllar boyunca da Türkiye'nin güven duyulan bankası olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtılması, ülkemizin ekonomik potansiyelinin yatırımcılara ve tüm uluslararası paydaşlarımıza doğru şekilde anlatılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yatırımcı ilişkileri alanındaki faaliyetlerimizle Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdinde profilini yükselterek de ekonomimize katkı sağlıyoruz.     

Bir kez daha Türkiye'nin En İyi Bankası unvanını almamızda, ülkemizin en nitelikli bankacıları olan Akbank çalışanlarının payı çok büyük. Akbank çalışanlarının yüzde 96’sı üniversite mezunu, yüzde 9'u yüksek lisans ve doktora derecesine sahip. İnovasyon sürecine tüm çalışanlarımızı dahil eden, çok daha dinamik ve şeffaf, değişimi kucaklayan bir kurumsal kültüre sahibiz. Bu kültürümüzü daha da güçlendiriyoruz. Bankamızın en değerli kaynağı olan insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

      

 

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