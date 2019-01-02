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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
02.01.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Bir ilk oldu! Büyük başarıya imza atıldı

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Bir ilk oldu! Büyük başarıya imza atıldı

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı. Kabul muayene testleri başarıyla tamamlanan çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti, TSK'ye teslim edildi. MSB ile imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi radarların TSK'ye teslimatı gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu ASELSAN, görev aldığı projeler kapsamında 2018'in son döneminde yoğun bir teslimat trafiği yürüttü.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında HGK-84 Modern Mühimmat Tedarik Projesi Sözleşmesi kapsamında aralık ayında çok sayıda HGK-84 Hassas Güdüm Kiti'nin kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. HGK kitleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

ASELSAN tarafından üretilen ve halihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut HGK-84 Hassas Güdüm Kitleri, terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı. Görevlerini başarıyla yerine getiren kitlerin teslimatlarına 2019 yılında da devam edilecek.

Bir ilk oldu Büyük başarıya imza atıldı

ZIRHLILAR ASELSAN SİSTEMLERİYLE DONATILDI

Katar Özel Kuvvetler Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Nurol Makina ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında, çok sayıda Ejder Yalçın zırhlı aracı için silah/füze, komuta-kontrol, ataletsel navigasyon, keskin nişancı tespit ve radyolink sistemleri geliştirilerek/uyarlanarak üretildi.

Proje kapsamındaki sistem teslimatlarının Katar Milli Günü’ne yetiştirilmesine yönelik müşteri talebinin karşılanabilmesi amacıyla ilgili ekiplerin yoğun gayreti neticesinde ilk parti araçlara yönelik teslimatlar tamamlandı.

Bir ilk oldu Büyük başarıya imza atıldı

İLKE İMZA ATILDI

Şirket, Engin Sınıfı Mayın Avlama Gemileri için uyumlandırılan ASELSAN Mayın Tespit Sonar Sistemi'nin (MATESS) TCG Edincik gemisine teslimatı başarıyla tamamlandı.

İlk kez mayın avlama gemisine milli bir mayın tespit sonarı entegre edilip kullanıma alınarak önemli başarıya imza atıldı. Gemi seyir güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenilirlikte geliştirilen sistem, su altındaki cisimlerin otomatik tespit, konumlandırma ve sınıflandırılması yeteneklerine sahip bulunuyor.

Bir ilk oldu Büyük başarıya imza atıldı

YENİ SERHAT RADARLARI GÖREVE HAZIR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile ASELSAN arasında imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında birinci teslimat partisi Serhat radarlarının kabul muayene testleri başarıyla tamamlandı. Radarlar TSK'ye teslim edildi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve halihazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan mevcut radarlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleri ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin kullanıldı.

Serhat radarının havan tehdidi altında bulunan bölgelerde ülke savunmasına önemli katkılarda bulunduğu belirtiliyor.

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