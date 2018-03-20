Bir günde 4,9 milyar dolar kaybetti

Facebook'ta kişisel bilgilerin güvenliği konusunda yaşanan güvenlik zaafiyetinin açığa çıkmasının ardından hisseler sert gerilerken, şirketin patronu Mark Zuckerberg'in serveti de büyük darbe aldı.

Pazartesi günü Zuckerberg'in serveti 4,9 milyar dolar eridi.

Facebook hisseleri ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyasında çalışan veri analiz firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerine izinsiz erişim sağlandığını bildiren haberlerin ardından yüzde 4'ten fazla gerilemişti.

New York Times ve Londra'daki Observer gazeteleri Cumartesi günü, 50 milyondan fazla Facebook kullanıcısının özel bilgilerinin, Cambridge Analytica'nın eline geçtiğini ve Facebook'un 2015'e dayanan taleplerine rağmen bilgilerin silinmediğini bildirdi.

Bu haberler, Cuma günkü kapanışı itibariyle Facebook'un 538 milyar dolarlık piyasa değerini 23.8 milyar dolar düşürdü ve Twitter Inc ve Snap Inc de dahil olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin hisseleri ilk işlemlerde geriledi.