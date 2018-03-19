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Bir dönemin kira milyoneri küçük kızına da dava açtı

İSTANBUL
19.03.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

Bir dönemin kira milyoneri, batık Marmarabank’ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Uras (81), vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran en büyük kızı Victoria Yasemin Uras’tan (58) sonra diğer kızı Nilüfer Uras’a (57) 110 bin liralık tazminat davası açtı. Atilla Uras, küçük kızının bankaya borcu olduğunu söyleyerek kendisinden para çektiğini, sonra da ödemediğini iddia etti. Atilla Uras, kendisini para kaynağı olarak gördüğünü öne sürdüğü büyük kızı Victoria Yasemin Uras’a da borç olarak verdiği tüm alacakların tespitini ve 12 yıldır verdiği paraları ödemesi talebiyle 110 bin liralık dava açmıştı.

İSTANBUL Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde Atilla Uras'ın avukatı şu iddialara yer verdi:

Nilüfer Uras 2005’te Tarabya’da 1 milyon 200 bin dolara Boğaz manzaralı bir ev aldığını, eve 385 bin dolar ödeme yaptığını, kalan borç için bankadan ipotek koydurarak konut kredisi çektiğini babasına anlattı. Atilla Uras da 5 Eylül 2017 tarihine kadar 5 bin dolar ile 400 bin lira arasında değişen tutarlarda parayı borç vererek, kızının borcunu ödedi.

'ALDATILDIM'

Girdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle artık evin borcunu ödeyemeyeceğini söyleyince Nilüfer Uras ile babası arasında ihtilaf çıktı. Nilüfer Uras daha sonra ablasıyla birlikte babasına vesayet davası açtı.

Bunun üzerine müvekkilimin mal varlığı üzerine tedbir konuldu. Müvekkilim iki kızının da açtığı vesayet davasıyla büyük üzüntü yaşadı. Küçük kızının da bankaya bir borcu olmadığını öğrendi.

Müvekkil Atilla Uras borç olarak verdiği paralarla küçük kızının da zevk ve eğlence içinde yaşadığını öğrendi. 12 yıldır kızına ödediği paraların müvekkilim Atilla Uras’a ödenmesi gerekmektedir. Müvekkilimin ömrünün sonbaharında kızı bildiği davalı tarafından aldatılması, derin üzüntü ve düş kırıklığı nedeniyle uğramış olduğu manevi zararın telafisi mümkün değildir. Davamızın kabul edilmesini ve müvekkilim tarafından 1 Ocak 2006’dan 27 Eylül 2017 tarihine kadar yapılan tüm ödemelerin tespitini, bu aşama belirsiz alacak davası ile 110 bin lira tazminatın müvekkilime ödenmesini talep ederiz” dedi.

 

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Etiketler: Victoria Yasemin Uras , Atilla Uras , DAVA
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