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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.03.2018 - 23:10, Son Güncelleme:

Bir dönemin devi satıldı

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Bir dönemin devi satıldı

Bir dönem Türkiye’nin ve Bozüyük’ün önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan ve ilçede uzun yıllar binlerce insana ekmek kapısı olan Toprak Seramik Fabrikası'nın satışı gerçekleşti.

İpotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılan 185 dönümlük arazi üzerine kurulu fabrika alanı 25 milyon 550 bin TL bedelle Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığına satıldı. Edinilen bilgiye göre, fabrika ilk olarak 29 Şubat tarihinde Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İKİNCİ KEZ SATIŞA ÇIKTI

Ancak bu tarihte satış gerçekleşmeyince 29 Mart tarihinde ikinci kez satışa çıkarıldı. İki müteşebbis katılımcı olarak BİEN Seramik Fabrikası yetkilileri ve Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığının katıldığı ve açık arttırma usulü gerçekleştirilen satış sonrasında 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Böylece merhum iş adamı Halis Toprak'ın rahatsızlık dönemi ve vefatı sonrasında iyice kaderine terk edilen fabrikanın seramik bölümü icra yoluyla satılmış oldu.

BİR DÖNEMİN DEVİYDİ

Toprak fabrikaları özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin önde gelen sanayi tesisleri arasında yer alıyordu. Binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar yüzlerce aileye ekmek kapısı olurken Türkiye'nin seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahipti. Ancak 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. İş adamı Halis Toprak'ın vefatı sonrasında kötü gidişat tavan yaptı. Gelinen süreçte Toprak Seramik Fabrikası icra yoluyla satılırken Toprak Kağıt Fabrikası’yla ilgili olarak da devam eden iflas davaları sonucunda satışının gündeme geleceği kaydediliyor.

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