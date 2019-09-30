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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
30.09.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Bir dönem Türkiye'de de mağazası vardı! Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

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Bir dönem Türkiye'de de mağazası vardı! Forever 21 iflas başvurusunda bulundu

ABD'li giyim perakendecisi Forever 21, 178 mağazasının kapatılmasıyla birlikte iflas başvurusunda bulundu.

ABD'li dev moda perakendecisi Forever 21 geçtiğimiz pazar günü iflas başvurusunda bulundu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada ABD'de 178 mağazanın kapatılması için onay talep edildiği belirtildi. Şirket ayrıca Kanadalı alt kuruluşunun da iflas başvurusu yaptığını ve ülkede bulunan 44 mağazasını kapatacağını bildirdi. Forever 21'in Meksika ve Latin Amerika'da operasyonlarını sürdüreceği aktarıldı. Şirket Asya ve Avrupa'daki birçok mağazasını da kapatmayı planlıyor.

1984 yılında kurulan şirketin 57 ülkede 815 mağazası bulunuyor.  

Forever 21 ile beraber 2017 yılının ilk döneminden bu yana aralarında Sears Holding Corp ve Toys 'R' Us'ın da bulunduğu ABD'li 20 perakende şirketi iflas başvurusunda bulunmuş oldu.

 

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