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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
19.04.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Bir dönem sona erdi

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Bir dönem sona erdi

Türkiye'de köpekbalığı avcılığı yasaklandı.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ticari amaçlı su ürünleri avcılığında, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasaklar düzenleniyor.

Ege Denizi'nde yer yasakları kapsamında, Muğla'nın Güllük Körfezi'nde, İncegöl Burnu ile Çamca Burnu arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda sürütme ve çevirme ağlarıyla su ürünleri avcılığı yapılamayacak.

Karadeniz'de de yer yasakları çerçevesinde Ordu Giresun Havaalanının bulunduğu belirlenen koordinat noktalarını birleştiren alan içinde su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

Avlanması yasak türlerden ticari deniz süngerleri çıkarılarak, köpek balığı (12 türü) ve vatoz türlerini de içeren mantalar eklendi.
Lagünlerde belirlenen ve ilan edilen zamanlarda avcılık yapılması yasaklandı.

Yaşamlarının bir kısmını denizlerde geçiren türlerin lagünlerdeki avcılığında, sazangiller için getirilen zaman yasakları uygulanmayacak. Bu türler için lagüne özel zaman bakımından getirilen düzenleme varsa bu düzenlemeler, yoksa aynı tür için denizlerde getirilen zaman yasakları geçerli olacak.

Sazangillerde ise istilacı türlerin avcılığına, zaman ve istihsal vasıtası açısından getirilen yasak ve kısıtlamalar dikkate alınmaksızın bakanlıkça istisnai olarak izin verilebilecek.

Türkiye'nin de üyesi olduğu, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında takibi yapılan kılıç balığının avcılığına ve izin verilen balıkçı gemilerinin faaliyetlerine bakanlıkça kısmi veya genel yasaklama getirilebilecek.

Su ürünleri ilk satışında nakil belgesi şartı

Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakillerinde ve canlı olanlarının naklinde nakil belgesinin bulunması zorunlu olacak.
Öte yandan bakanlığın 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kıyıdan olta takımlarıyla yapılanlar hariç olmak üzere Fethiye Limanı'nda Fethiye Adası Feneri ile Paçarız Burnu'nu birleştiren hattın doğusunda kalan alan ile Boncuk Koyu-Karaca Limanı'nda Domuz Burnu ile Andızlı Burnu'nu birleştiren hattın doğusunda kalan alanda su ürünleri avcılığına yasak getirildi.

 

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