Bir CEO ile iş bitmez!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBir CEO ile iş bitmez!
GeriEkonomi Bir CEO ile iş bitmez!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hülya GÜLER
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir CEO ile iş bitmez!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir CEO ile iş bitmez!

Şirketlerin büyümesi ve devamlılığı için olmazsa olmaz kabul edilen kurumsallaşmanın zaman zaman yanlış anlaşıldığını söyleyen Russell Reynolds Türkiye Başkanı Burak Gorbon, “Şirketin başına bir CEO atamakla kurumsallaşmış olmuyorsunuz. İşleyen bir bağımsız yönetim kurulu ve bunu destekleyen alt kadroların oluşturulması gerekir” dedi.

TÜRKİYE dahil 40 ülkede yönetici araştırması ve liderlik danışmanlığı yapan Russell Reynolds’ın Türkiye Başkanı Burak Gorbon, kuşak devrinin başarıyla tamamlanmasının, günümüz şirketlerinin karşı karşıya kaldığı en kritik süreç olduğuna dikkat çekti. Bu kritik süreci en iyi kurumsallaşabilen şirketlerin yönettiğini belirten Gorbon, “Kurumsallaşma denince de herkesin aklına ilk olarak şirketin başına profesyonel bir yönetici atamak geliyor. Oysa kurumsallaşma için tek başına bir CEO ataması yetmez. Kurumsallaşma ve kuşak devri uzun vadede şirketin tamamını kapsaması gereken iyi planlanmış bir süreç olmalı” dedi. İstikrarlı büyüme ve ülke ekonomisinin derinleşmesinde köklü şirketlerin rolüne değinen Gorbon, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de nesilden nesile aktarılan köklü şirketlere her zamankinden çok ihtiyaç var. Bu ihtiyacın farkında olan şirketler de kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıyorlar. Bu kapsamda zaman zaman profesyonel yönetici atamaları için bize başvuruyorlar. Biz de şirketin ihtiyaçları ve kurucunun beklentilerine göre kurumsal bir yönetim sistemi öneriyoruz” diye konuştu. 

AİLE İÇİNDEN CEO

Russell Reynolds’ın Türkiye ve Ortadoğu bölgesindeki faaliyetlerine liderlik eden Gorbon, aile şirketlerinde kuşak devri ve kurumsallaşma için gerekli adımları, üst düzey yönetim danışmanlığı alanındaki son trenleri ve Türk yöneticilerin uluslararası arenada gördüğü ilgiyi Hürriyet’e anlattı. Türkiye’de yıllık ortalama 50-60 üst düzey yöneticiyi yerli ve uluslararası şirketlere yerleştirdiklerini ve bunun da sektör için oldukça iyi bir rakam olduğunu kaydeden Gorbon, şöyle devam etti: “Faaliyetlerimiz sadece yönetici araştırması ile sınırlı değil. Şirketlere liderlik danışmanlığı da yapıyoruz. Kurucunun sıfırdan başlayıp çok büyük fedakarlıklarla belli bir büyüklüğe getirdiği şirketini başka birine teslim etmesi pek kolay değil. O nedenle profesyonel bir yöneticinin başa getirilmesinden önce şirkette kurumsallaşmanın uzun zaman önce tasarlanmış ve belli bir noktaya gelmiş olması lazım. Bu arada profesyonel yöneticinin illaki dışarıdan bir isim olması da şart değil. Aile içinden de biri şirketin CEO’su olabilir. Türkiye’de de, dünyada da bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimin tamamının aile bireylerinden oluştuğu çok iyi şirketler var. Buradaki kilit konu; iyi işleyen, çalışan bir yönetim kurulu ve üst yönetim yapısı ile bunu destekleyen alt kadroların oluşturulması.”

Günümüzde şirketlerin çok iyi niyetli bir şekilde kurumsallaşma çabaları kapsamında aile anayasaları belirlediklerini kaydeden Gorbon, şunları söyledi: “Bizdeki aile şirketleri genelde 60, 70, 80’lerde kurulmuş ve çoğunda kurucu hala şirketin başında. Şirket sahipleri, ‘Bizim aile birbirine çok bağlı, bizde bir şey olmaz’ demesinler.

HER KUŞAK FARKLI

‘Biz kendi aramızda konuşur her sıkıntıyı atlatırız’ demek, kuşak geçişinin kendiliğinden olmasını beklemek gerçekçi değil. Çünkü o aile artık, bütün çocukların tek bir çatı altında bulunduğu, kurucunun evin reisi olduğu bir çekirdek aile değil. Artık gelinler var, damatlar var, kuzenler var, onların eşleri var. Her birinin farklı beklenti ve menfaatleri var. Her bir yeni kuşak temsilcisinin farklı yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri var. Bütün bunların şirketin ve ailenin ortak menfaatlerini koruyacak şekilde organize edilmesi gerekiyor.”

DUYGUSALLIKTAN UZAKLAŞILMALI

YÖNETİCİ araştırması yaparken zaman zaman profesyonel ve şirket sahiplerinin duygusal yaklaşımlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Burak Gorbon her iki tarafa da tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Profesyoneller için şunları söyleyebilirim; Çalıştığınız şirkete bağlılığınız güzel bir özellik ve profesyonelliğin de gereği. Ama bu piyasada neler olup bittiğini takip etmenize engel değil. Beyin avcılarıyla görüşmekte tanışmakta bir sakınca yok. Şirket sahiplerinden de bazen çok duygusal tepkiler görüyoruz. Bazen bir yönetici adayı için bakıyorum bir anda çok büyük bir aşk yaşanıyor. Ama sonra bu aşk çok çabuk bitiyor. Adaylara duygusal yaklaşımdan uzaklaşılmalı, biraz zaman verilmeli. Bir de şirketine ‘bebeğim’ muamelesi yapan kurucular var. Hayatını adadığı işine karşı duygusal bir bağ geliştirmesi doğal ama bazen de bu bebeğin yürümesi, koşması için bırakmak lazım.”

TÜRKİYE TECRÜBESİ

TÜRK yöneticilerin, uluslararası tecrübesi biraz az olsa da çok kuvvetli tarafları olduğunu söyleyen Burak Gorbon şöyle konuştu: “Çok iyi eğitimli yöneticilerimiz var. Türkiye’deki holdinglerde çok sayıda sektörde faaliyet yürüten şirketler var. Bu, üst düzey yöneticilerimiz için avantaj çünkü aynı anda birçok farklı alanda deneyim kazanıyorlar. Bu uluslararası arenada yöneticilerimizi öne çıkarıyor. Türkiye pazarı büyük ve derin. Birçok sektör için yerel ve uluslararası oyuncular olması nedeniyle rekabet çok güçlü. Bütün bunlar yöneticinin deneyimi için önemli. O sebeple yabancı yöneticiler için de Türkiye tecrübesi avantaj getiriyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
2020'nin en iyi meslekleri belli oldu! İlk 2'ye çok şaşıracaksınız
Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan öğrencilere tavsiye
Elektrik faturaları sadeleşecek