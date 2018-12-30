Bir bilet yüzlerce ev

Yeni yıl yeni hayaller demek. Birçoğumuzun hayali de Milli Piyango’da kazanan olmak. Türkiye’de her yıl büyük heyecana sahne olan yılbaşı çekilişinde geçen yıl 61 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye tutarı bu yıl ise 70 milyon TL olarak açıklandı. Yani bu yıl ikramiye tam bilet sahibine çıkarsa, talihli bir gecede 70 milyon TL’nin sahibi olacak. İkramiye tutarı, yarım bilette 35 milyon TL çeyrek bilette ise 17.5 milyon TL olarak gerçekleşecek. Peki oldu da çıktı… O ikramiyeyle ne yapacaksınız? Türk insanının aklına gelen ilk yatırım gayrimenkul. Biz de uzmanlara sorduk. Büyük ikramiye ile hangi ilden kaç ev alınır?

EN UCUZ AĞRI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Türkiye Veri İşleme Merkezi (TÜVİMER) verilerini kullanarak Türkiye’de ortalama konut satış fiyatlarını analiz ettiklerinin altını çizerken, “Yapılan araştırmaya göre bugün Türkiye’nin en pahalı ili olan İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı 4.351 TL seviyesinde. İstanbul’u sırasıyla 3.847 TL ile Muğla, 3.124 TL ile İzmir takip ediyor. İlk 10’daki diğer şehirler ise Antalya, Isparta, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Denizli. Türkiye’de konut fiyatlarının en ucuz olduğu şehirlerin başında ise Ağrı geliyor. Ortalama metrekare fiyatının 857 TL olduğu Ağrı’yı Mardin ve Hakkari takip ediyor” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DAN 161 EV

Ortalama metrekare fiyatları üzerinden yaptıkları hesaplamalara göre; 70 milyon TL’lik İkramiye ile İstanbul’da, 100 metrekare büyüklüğünde 161 ev satın alınabileceğini belirten Gökhan Taş, “Bu rakam Muğla’da 182’ye, İzmir’de ise 224’e çıkıyor. Türkiye’nin en ucuz şehirleri olarak dikkat çeken Ağrı ve Mardin’de ise 70 milyon TL’lik büyük ikramiye ile 817 tane 100 metrekarelik ev satın almak mümkün olabiliyor” dedi.

10 YILDA % 180 ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye 2007 ve 2008’de 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti. Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde 5 yıl içinde büyük ikramiyeler en çok İstanbul’a çıktı. 2018 yılbaşı çekilişinde 4 adet çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye Kıbrıs, Samsun, İstanbul ve Antalya’dan alınan biletlerin sahiplerini milyoner yaptı. 2017’nin 60 milyonluk büyük ikramiyesi ise 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’ya çıktı. 2016’nın Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3’ü İstanbul, 1’i ise Adana’da satıldı. 2015’in 50 milyonluk büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2’si Aydın, 1’i Niğde diğeri ise Ankara’da satılmıştı. 2014’te büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan aldığı ortaya çıkmıştı.

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV ALINIR?