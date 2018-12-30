Bir bilet yüzlerce ev

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBir bilet yüzlerce ev
GeriEkonomi Bir bilet yüzlerce ev
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
30.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bir bilet yüzlerce ev

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Bir bilet yüzlerce ev

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 70 milyon TL. Şehirlere göre ortalama konut satış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre büyük ikramiyenin tek bir talihliye çıkması halinde, Türkiye’nin en pahalı ili olan İstanbul’dan 161, en ucuz ili olan Ağrı’dan ise 817 adet 100 metrekarelik ev almak mümkün.

Yeni yıl yeni hayaller demek. Birçoğumuzun hayali de Milli Piyango’da kazanan olmak. Türkiye’de her yıl büyük heyecana sahne olan yılbaşı çekilişinde geçen yıl 61 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye tutarı bu yıl ise 70 milyon TL olarak açıklandı. Yani bu yıl ikramiye tam bilet sahibine çıkarsa, talihli bir gecede 70 milyon TL’nin sahibi olacak. İkramiye tutarı, yarım bilette 35 milyon TL çeyrek bilette ise 17.5 milyon TL olarak gerçekleşecek. Peki oldu da çıktı… O ikramiyeyle ne yapacaksınız? Türk insanının aklına gelen ilk yatırım gayrimenkul. Biz de uzmanlara sorduk. Büyük ikramiye ile hangi ilden kaç ev alınır?

EN UCUZ AĞRI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Türkiye Veri İşleme Merkezi (TÜVİMER) verilerini kullanarak Türkiye’de ortalama konut satış fiyatlarını analiz ettiklerinin altını çizerken, “Yapılan araştırmaya göre bugün Türkiye’nin en pahalı ili olan İstanbul’da ortalama konut satış fiyatı 4.351 TL seviyesinde. İstanbul’u sırasıyla 3.847 TL ile Muğla, 3.124 TL ile İzmir takip ediyor. İlk 10’daki diğer şehirler ise Antalya, Isparta, Çanakkale, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Denizli. Türkiye’de konut fiyatlarının en ucuz olduğu şehirlerin başında ise Ağrı geliyor. Ortalama metrekare fiyatının 857 TL olduğu Ağrı’yı Mardin ve Hakkari takip ediyor” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DAN 161 EV

Ortalama metrekare fiyatları üzerinden yaptıkları hesaplamalara göre; 70 milyon TL’lik İkramiye ile İstanbul’da, 100 metrekare büyüklüğünde 161 ev satın alınabileceğini belirten Gökhan Taş, “Bu rakam Muğla’da 182’ye, İzmir’de ise 224’e çıkıyor. Türkiye’nin en ucuz şehirleri olarak dikkat çeken Ağrı ve Mardin’de ise 70 milyon TL’lik büyük ikramiye ile 817 tane 100 metrekarelik ev satın almak mümkün olabiliyor” dedi.

10 YILDA % 180 ARTTI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye 2007 ve 2008’de 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye olarak 2016’da 60 milyon lira, geçen yıl ise 61 milyon lira verilmişti. Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde 5 yıl içinde büyük ikramiyeler en çok İstanbul’a çıktı. 2018 yılbaşı çekilişinde 4 adet çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiye Kıbrıs, Samsun, İstanbul ve Antalya’dan alınan biletlerin sahiplerini milyoner yaptı. 2017’nin 60 milyonluk büyük ikramiyesi ise 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’ya çıktı. 2016’nın Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3’ü İstanbul, 1’i ise Adana’da satıldı. 2015’in 50 milyonluk büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2’si Aydın, 1’i Niğde diğeri ise Ankara’da satılmıştı. 2014’te büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul’dan aldığı ortaya çıkmıştı.

Bir bilet yüzlerce ev

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ EV ALINIR?

Bir bilet yüzlerce ev

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle