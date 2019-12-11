Bir bakışla hesabı öde!

TÜRKİYE’NİN büyük bir dijital dönüşüm ihtiyacının olduğunu söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Türkiye’de en küçüğünden en büyüğüne bütün kurumların kapsamlı bir dijital dönüşüme ihtiyacı var. İşletmelerin ve kurulsal firmaların bu yönde eksiklikleri mevcut. Hem KOBİ’ler hem kamu kurumları için biz bu dönüşümün sağlanmasına talibiz” dedi. Dijital dönüşümde en önemli noktanın verilerinin nasıl korunup işleneceği olduğunu ifade eden Erkan, “Dijitalleşme aynı zamanda çok önemli bir güvenlik sorununu da ortadan kaldırıyor. Hem verilerin korunmasında hem de evrakların sisteme işlenmesinde dijital sistemler sahteciliği neredeyse sıfıra indiriyor. Burada kamu onayının da dahil olduğu çok kapsamlı bir teyit mekanizması çalışıyor” şeklinde konuştu.

BANKASIZ SİSTEM BÜYÜYOR

Dijital dönüşümün en sıcak noktalarından birinin ödeme sistemlerinde yaşandığını dile getiren Erkan, “Türkiye, hem doğudan hem batıdan farklı rüzgarlar alıyor. Batıda oturmuş bir e-ticaret sistemi var. Doğuda ise bankasız sistemler büyüyor. Biz iki tarafın da parçasıyız ama özellikle ödeme sistemlerindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Turkcell olarak fintech tarafında fark yaratabiliriz. Alt yapımız bu dönüşüme çok uygun. Müşteri ödeme sistemlerinde her şeyi yapma potansiyelimiz var. Geçen gün Çin’de Alibaba’nın altında ünlü bir fast food zincirine uğradım. Orada herhangi bir uygulama kullanmadan sadece yüzünüzü okutup hesabı ödeyebiliyorsunuz. Bu tek bir örnek ama Çin’de bu tür benzer uygulamalar oldukça yaygın. Bunları Türkiye’ye getirebiliriz” ifadelerini kullandı. Erkan, “Teknoloji ile finansı buluşturduğumuz tech-fin alanındaki markamız Paycell, Türkiye’nin en çok tercih edilen yeni nesil ödeme platformu haline gelecek. 2022’ye geldiğimizde Paycell’de aylık 17 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece bu alanda 41 milyar TL’lik bir işlem hacmine ulaşmış olacağız” diye konuştu.

1 METRE FİBER DÖŞEYEMEDİK

TÜRKİYE’NİN mobil tarafta hızlı bir internet kullandığı ancak sabit tarafta bu gelişimin yavaş kaldığını belirten Murat Erkan, “Bugün yaklaşık 300 bin kilometre uzunluğunda fiber altyapı var. Ama bizim ihtiyacımız 1 milyon kilometre. 3G’den 5G’ye geçiş için 160 kat daha fazla fiber altyapısı gerekiyor ama biz daha önce planlanan duruma göre 2 yıldır 1 metre fiber döşeyemedik. Büyük bir izin sıkıntısı çekiyoruz. Hem izin vermiyorlar hem yapmıyorlar. Geç kalıyoruz. Fiber olmazsa şebeke çalışmayacak. Bu yatırımların ortak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Operatörler arasındaki rekabet altyapıda değil üstyapıda olmalı” ifadelerini kullandı.