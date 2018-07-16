Bir aylık açık 25.6 milyar TL

SGK’YA 16 MİLYAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, haziran ayı ile ocak-haziran dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı. Haziran ayında faiz hariç giderler yüzde 32.6 artışla 74.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Haziranda cari transfer harcamalarındaki artış dikkat çekti. Geçen yıl haziranda 27.7 milyar lira olan cari transfer harcamaları bu yıl haziranda yüzde 44.1 artarak 39.9 milyar lira olarak gerçekleşti. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 22.9 milyar liralık transfer yapıldı. Detaylarına bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 16 milyar liralık kaynak aktarıldığı görüldü. Geçen yıl haziranda bu kalemden SGK’ya aktarılan tutar 4.9 milyar liraydı. Haziran ayında emeklilere ilk bayram ikramiyeleri ödendi. Ödemenin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tahmin ediliyor. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27.1 artarak 2.8 milyar lira oldu. Mal ve hizmet alım giderleri ise yüzde 2 azalarak 5 milyar lira oldu. Faiz giderleri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86.7 artarak 2.4 milyar lira oldu.

Haziranda vergi gelirleri tahsilatı yüzde 17.4 artışla 42.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi türleri itibarıyla gerçekleşmelerine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 29.7, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 25.7, gelir vergisi yüzde 24.5, harçlar yüzde 18.8, damga vergisi yüzde 12.2, kurumlar vergisi yüzde 5.1 arttı.

ÖTV YÜZDE 3.6 AZALDI

Haziran ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 3.6 geriledi. Geçen yıl haziranda 11.6 milyar liralık gelir elde edilirken, bu yıl haziranda 11.2 milyar liralık ÖTV geliri geldi. ÖTV gelirlerindeki azalışta petrol ve doğalgaz ürünlerinden elde edilen ÖTV’nin payı etkili oldu. Geçen yıl haziranda bu kalemden 5.3 milyar liralık gelir elde edilirken, bu yıl 4.9 milyar liraya geriledi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’de de gerileme görüldü. Geçen yıl haziranda 1.9 milyar liralık gelir gelirken, bu yıl ÖTV geliri 1.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Sigaradan alınan ÖTV 3 milyar lirayken, bu yıl haziranda 3.3 milyar lira oldu. Sigarada temmuz ayı başında yeni sisteme geçilmişti. Etkisi ağustos ayında görülebilecek. Alkol ürünlerinden alınan ÖTV de geçen yıl haziranda 846.2 milyon lirayken, bu yıl 908 milyon liraya yükseldi.

SAVUNMAYA 1.8 MİLYAR

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 324.4 milyar lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 23.2 artarak 399.7 milyar lira, gelirler de yüzde 18.2 artışla 353.6 milyar lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 19.8 artışla 294.8 milyar lira oldu. Geçen yıl altı aylık dönemde 25.2 milyar lira olan açık da 46.1 milyar liraya yükseldi.

Haziranda Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na 1.8 milyar lira aktarıldı. Böylece 6 ayda Savunma Sanayi Fonu’na aktarılan tutar 7 milyar lirayı buldu. Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na ocakta 397.5 milyon, şubatta 1.7 milyar, martta 1.5 milyar, nisanda 745.3 milyon, mayısta 821.4 milyon lira ve haziranda 1.8 milyar lira aktarıldı.