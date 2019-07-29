Bir ayda 501 yatırıma teşvik
Mayıs 2019’da 501 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 13.5 milyar TL olarak açıklandı. İlk kez açıklanan yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesini alan firmaların sabit yatırım tutarı ise 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, destek ve teşvik programları kapsamında tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgelerini ilk kez yayınlandı. Bir aylık dönemde vizesi tamamlanan yatırımların toplam tutarı 8.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırım sürecinde sağlanan istihdam sayısı ise 20 bini aştı.
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile iptal edilen teşvik belgelerini ilk kez açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu ay da tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Bakanlığın, Mayıs 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, bir ayda 501 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı, 13.5 milyar TL olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımlar gerçekleştiğinde, yatırım faaliyetleri süresince 19 bin 771 kişi istihdam edilecek.
TAMAMLAMA VİZESİ
İlk kez açıklanan yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesini alan firmaların sabit yatırım tutarı ise 8.3 milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırımların gerçekleştirilebilmesi için toplam istihdam edilen kişi sayısı da 20 bin 618 olarak açıklandı. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 11.8 milyar TL olan ve 2 bin 108 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 39 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bir önceki ay, sabit yatırım tutarı 347 milyon 600 bin TL olan ve bin 254 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 44 yatırım teşvik belgesi iptal edilmişti.
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