Bir ayda 3.2 milyar $
OTOMOTİV sanayisi bu yılın ilk çeyreğinde üretim ve iç pazarda başarılı performansını sürdürürken ihracatta tarihi bir rekora imza attı.
Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sanayisi, mart ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın ocak-mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış göstererek 8. 4 milyar dolara ulaştı.
3 AYDA 425 BİN ÜRETİM
OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.
Ocak- Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 daraldı.
TİCARİ ARACA TEDBİR GEREK
OCAK-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sanayimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi. Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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