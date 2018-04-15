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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
15.04.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Bir ayda 3.2 milyar $

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Bir ayda 3.2 milyar $

OTOMOTİV sanayisi bu yılın ilk çeyreğinde üretim ve iç pazarda başarılı performansını sürdürürken ihracatta tarihi bir rekora imza attı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.  Bu başarı ile otomotiv sanayisi, mart ayında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın ocak-mart döneminde, toplam otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış göstererek 8. 4 milyar dolara ulaştı.

3 AYDA 425 BİN ÜRETİM

OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.

Ocak- Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif ticari araç pazarı yüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 daraldı.

TİCARİ ARACA TEDBİR GEREK

OCAK-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanayimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tarihimizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sanayimiz yılın ilk üç ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesiyle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi. Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan daralmaya da dikkatleri çekerek, “İç pazarda ticari araçlar ulaşması gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özellikle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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