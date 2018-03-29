'Bir asır geçse de yeni şeyler söylememiz lazım'
"Karaca Gelişim Zirvesi" adı ile düzenlenen etkinlikte konuşan Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş, “Bir asrı devirmiş olsak da her an ‘yeni şeyler söylemek lazım’ felsefesini benimsiyor ve bu motivasyonla durmadan koşuyor, değişiyor ve gelişiyoruz" dedi.
Küreselleşmenin beraberinde getirdiği zorlu rekabet koşullarına işaret eden Karaca "Ancak böyle başa çıkabileceğimizi hiç bir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Bundan sonra da gelişim yolunda atılması gereken tüm adımları birer birer ve büyük bir istikrarla atacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Zirvede konuşan Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli ise 2016 yılında Karaca’nın yeni ve zorlu bir yolculuğa çıktığını aktararak “Sektörde sıkça gördüğümüz düşük fiyat sloganları ile piyasada var olmaya hiçbir zaman çalışmadık, bundan sonra da marka duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Son iki yıldır entelektüel sermayeye yatırım yaptıklarını belirten Özbekli, çalışana yapılan bu yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle