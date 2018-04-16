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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 17:34, Son Güncelleme:

Binlerce vatandaş konut için biriktiriyor

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Binlerce vatandaş konut için biriktiriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan “Konut Hesabı” uygulamasında 13 bin vatandaşın açtığı hesaplarda biriken para 81 milyon liraya ulaştı

 Ev sahibi olma hayali kuranların konut alımlarını desteklemek amacıyla başlatılan ve azami devlet katkısı oranı 20 bin liraya çıkarılan “Konut Hesabı” uygulamasında 13 bin vatandaşın açtığı hesaplarda biriken para 81 milyon liraya ulaştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca konut sahibi olamamış ailelerin ilk defa ev sahibi olabilmeleri Mayıs 2016’da başlatılan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasına ilgi her geçen gün artıyor.     

15 BİN LİRA

Uygulama kapsamında ilk etapta en az 3 yıl hesaba düzenli ödeme yapan Türk vatandaşlarına konut edinim tarihindeki birikiminin yüzde 20’sine kadar ve maksimum 15 bin lira olacak şekilde devlet desteği sağlanırken, mart ayında yapılan yeni düzenlemeyle devlet desteği üst oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami 15 bin lira olan sınır da 20 bin liraya çıkarıldı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ikinci yılını doldurmak üzere olan uygulama kapsamında bankalar ve finans kurumlarında 13 bin vatandaş “Konut Hesabı” açtırdı. Açılan hesaplarda biriken para miktarı ise 81 milyon lira oldu.     

5 YIL KALAN KARLI ÇIKAR

“Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte üç yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15’ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18’ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20’sini alabiliyordu. Yapılan düzenlemeyle bu oranlar değiştirilirken, sistemde 3 ve 4 yıl kalanların alacakları katkı payı miktarları hazırlanacak yeni yönetmelikle belirlenecek. Devlet desteği üst oranının yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması dikkate alındığında ise uygulamadan en karlı çıkanlar sistemde 5 yıl süreyle kalanlar olacak. Bakanlık, “Konut Hesabı” uygulamasında 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25’i ve yine en fazla 20 bin liraya kadar destek sağlayacak. Bu oranlar her yıl Yeniden Değerleme Oranı kadar da artırılacak. Uygulamanın başladığı Mayıs 2016 tarihi dikkate alındığında, konut hesaplarında biriken paralara ilk devlet katkısı 2019’da ödenecek.     

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