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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.03.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Binlerce turist her ay akın akın oraya geliyor!

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Binlerce turist her ay akın akın oraya geliyor!

Yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla Anadolu’nun yemek kültürüne İstanbul Mahmutbey’e taşıyan Seraf Restaurant, turistlerin de ilgisini çekiyor. Müşterilerinin yüzde 30’unun turist olduğunu anlatan yatırımcı Doğan Yıldırım, “Atatürk Havalimanı’na yakınlığımız ve yerel lezzetleri tek çatıda buluşturmamız turistlerin ilgisini çekiyor. Bu alanda yeni çalışmalarla turist sayısını arttıracağız” dedi.

HAZİRAN 2016’da İstanbul Mahmutbey’de açılan Seraf Restaurant, çoktandır özlenen Türk ve Anadolu mutfağının tatlarını biraraya getirdi. Yaklaşık 12 milyon liralık yatırım ile kurulan restoran bir anda turistlerin de ilgi odağı oldu. Restorandaki müşterilerin yüzde 30’unu turistlerin oluşturduğunu anlatan yatırımcı Doğan Yıldırım, “İstanbul’a gelen turist sadece kebap, döner ve lahmacun yiyor. Ancak bizim çok eskilere dayanan bir yemek kültürümüz var. Biz bu kültürü yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için harekete geçtik. Bunda da başarılı olduk. Bugün restoranımızdaki müşterilerin yüzde 30’unu turistler oluşturuyor. Ayda 1500’e yakın turist geliyor. Biz bu sayıyı arttırmak için çalışıyoruz. Özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığımızı kullanmak istiyoruz. Transit yolcular için çalışma yapacağız. 4-5 saat havalimanında bekleyen turistleri restoranımızda ağırlayacağız” dedi.

Binlerce turist her ay akın akın oraya geliyor

AYLIK 5 BİN MÜŞTERİ

Mahmutbey’in gelişen bir bölge olması nedeniyle buraya yatırım kararı aldıklarını dile getiren Doğan Yıldırım, “İstanbul’un son dönemde artan iş merkezleri ve otel yatırımlarıyla bir cazibe merkezi haline dönüşen Mahmutbey’i lokasyon olarak seçmemizde bölgenin üçüncü köprü ve yeni havaalanı projelerine yakınlığı da etkili oldu. Bölgeye yakın zamanda yeni oteller açılacak. Burası özellikle gün içinde yaşayan bir bölge. Beyaz yakalı dediğimiz insan kitlesi çok fazla ve biz bunun önümüzdeki üç yıl içinde bir iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla lokasyon seçimimizle geleceğe yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Her ay 5 bin civarında müşteri ağırlıyoruz. Bu bizim için çok iyi bir rakam” dedi.

Binlerce turist her ay akın akın oraya geliyor

YATIRIM TALEBİ VAR

Özgün ve doğal bir mönü hazırladıklarını anlatan Doğan Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Buraya gelen misafirlerimize yerel ürünler sunuyoruz. Çünkü herkes yöresine gidip o lezzetleri tadamıyor. Kayseri’den Mardin’e, Trabzon’dan Tekirdağ’a kadar birçok ilin özel yemekleri mönümüzde yer alıyor. Bunları belirli günlerde yapıyoruz. Müşteriler her gün arayıp günlük mönümüzü soruyor. Biz bunun yanı sıra evlere de sipariş yapıyoruz. Özel günler için müşterilerimiz bir gün önceden arayıp sipariş veriyor. Hangi yörenin hangi yemeğini talep ediyorlarsa hazırlayıp gönderiyoruz. Aynı zamanda restoranımızda birçok yöresel ürünün satışını da yapıyoruz.”
Restorana gelen yabancı işadamlarından yatırım teklifleri de aldıklarını dile getiren Yıldırım, “Özellikle Dubai ve Katar gibi ülkelerden gelen müşterilerimizden talep alıyoruz. Ancak şuan için yeni bir yatırım planımız yok. Önümüzdeki dönemde bazı çalışmalar yapabiliriz” dedi.

BUTİK KAHVALTI ÖNE ÇIKIYOR

TÜRKİYE’de son yıllarda kahvaltı noktalarının sayısının arttığına dikkat çeken Seraf Restaurant Genel Müdürü Sinem Özler, “İstanbul başta olmak üzere birçok yerde kahvaltı kültürünün yanlış bilindiğini gözlemliyoruz. Son dönemlerde butik kahvaltı noktaları öne çıkıyor. Yani her ürün yöresel olsun isteniyor. Biz de bu talebe yönelik bir kahvaltı mönüsü hazırladık. Ancak birçok yerde bunun aksi bir durum var. Daha fazla çeşit sunuluyor. Ama bu çeşitler fabrikasyon üretim ile elde edilen ürünlerden oluşuyor. Tüketicilerin çeşide değil, lezzete bakması gerekiyor. Kahvaltı pazarı her geçen gün büyüyen ve talebi artan bir noktada” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

En inovatif kadın girişimci…Türkiye’nin ilk propolis üreticisi olarak Türkiye’nin “en inovatif girşimcisi” de seçilen Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur, dünyanın ikinci arıcılık ülkesi Türkiye’nin “propolis”e sahip çıkması gerektiğini anlattı. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren propolisin meme kanseri hücrelerine etkisi üzerine İTÜ ve İstanbul Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ile proje gerçekleştirerek propolisin kanserli hücreleri öldürdüğünü de ortaya koyan Aslı Elif Tanuğur, projenin 2. ve 3. evre çalışmalarının da devam etmesini hedefliyor.
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