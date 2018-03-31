Binlerce turist her ay akın akın oraya geliyor!

HAZİRAN 2016’da İstanbul Mahmutbey’de açılan Seraf Restaurant, çoktandır özlenen Türk ve Anadolu mutfağının tatlarını biraraya getirdi. Yaklaşık 12 milyon liralık yatırım ile kurulan restoran bir anda turistlerin de ilgi odağı oldu. Restorandaki müşterilerin yüzde 30’unu turistlerin oluşturduğunu anlatan yatırımcı Doğan Yıldırım, “İstanbul’a gelen turist sadece kebap, döner ve lahmacun yiyor. Ancak bizim çok eskilere dayanan bir yemek kültürümüz var. Biz bu kültürü yaşatmak ve dünyaya tanıtmak için harekete geçtik. Bunda da başarılı olduk. Bugün restoranımızdaki müşterilerin yüzde 30’unu turistler oluşturuyor. Ayda 1500’e yakın turist geliyor. Biz bu sayıyı arttırmak için çalışıyoruz. Özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı’na olan yakınlığımızı kullanmak istiyoruz. Transit yolcular için çalışma yapacağız. 4-5 saat havalimanında bekleyen turistleri restoranımızda ağırlayacağız” dedi.

AYLIK 5 BİN MÜŞTERİ

Mahmutbey’in gelişen bir bölge olması nedeniyle buraya yatırım kararı aldıklarını dile getiren Doğan Yıldırım, “İstanbul’un son dönemde artan iş merkezleri ve otel yatırımlarıyla bir cazibe merkezi haline dönüşen Mahmutbey’i lokasyon olarak seçmemizde bölgenin üçüncü köprü ve yeni havaalanı projelerine yakınlığı da etkili oldu. Bölgeye yakın zamanda yeni oteller açılacak. Burası özellikle gün içinde yaşayan bir bölge. Beyaz yakalı dediğimiz insan kitlesi çok fazla ve biz bunun önümüzdeki üç yıl içinde bir iki katına çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla lokasyon seçimimizle geleceğe yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Her ay 5 bin civarında müşteri ağırlıyoruz. Bu bizim için çok iyi bir rakam” dedi.

YATIRIM TALEBİ VAR

Özgün ve doğal bir mönü hazırladıklarını anlatan Doğan Yıldırım, şu bilgileri verdi: “Buraya gelen misafirlerimize yerel ürünler sunuyoruz. Çünkü herkes yöresine gidip o lezzetleri tadamıyor. Kayseri’den Mardin’e, Trabzon’dan Tekirdağ’a kadar birçok ilin özel yemekleri mönümüzde yer alıyor. Bunları belirli günlerde yapıyoruz. Müşteriler her gün arayıp günlük mönümüzü soruyor. Biz bunun yanı sıra evlere de sipariş yapıyoruz. Özel günler için müşterilerimiz bir gün önceden arayıp sipariş veriyor. Hangi yörenin hangi yemeğini talep ediyorlarsa hazırlayıp gönderiyoruz. Aynı zamanda restoranımızda birçok yöresel ürünün satışını da yapıyoruz.”

Restorana gelen yabancı işadamlarından yatırım teklifleri de aldıklarını dile getiren Yıldırım, “Özellikle Dubai ve Katar gibi ülkelerden gelen müşterilerimizden talep alıyoruz. Ancak şuan için yeni bir yatırım planımız yok. Önümüzdeki dönemde bazı çalışmalar yapabiliriz” dedi.

BUTİK KAHVALTI ÖNE ÇIKIYOR

TÜRKİYE’de son yıllarda kahvaltı noktalarının sayısının arttığına dikkat çeken Seraf Restaurant Genel Müdürü Sinem Özler, “İstanbul başta olmak üzere birçok yerde kahvaltı kültürünün yanlış bilindiğini gözlemliyoruz. Son dönemlerde butik kahvaltı noktaları öne çıkıyor. Yani her ürün yöresel olsun isteniyor. Biz de bu talebe yönelik bir kahvaltı mönüsü hazırladık. Ancak birçok yerde bunun aksi bir durum var. Daha fazla çeşit sunuluyor. Ama bu çeşitler fabrikasyon üretim ile elde edilen ürünlerden oluşuyor. Tüketicilerin çeşide değil, lezzete bakması gerekiyor. Kahvaltı pazarı her geçen gün büyüyen ve talebi artan bir noktada” diye konuştu.