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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
hurriyet.com.tr
07.04.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Binlerce kişiyi dolandıran saadet zincirinden ilk açıklama

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Binlerce kişiyi dolandıran saadet zincirinden ilk açıklama

Gümrük Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri 65 şirketi radarına almış, bunlardan Detay Maxinet'in de pramit yapı olduğunu tespit etmişti. Şirketten az önce ilk açıklama geldi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri “saadet zinciri” biçiminde örgütlenen 65 şirkete yönelik incelemelerini sürdürüyor. Detay Maxinet’e yönelik çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, şirketin “piramit yapı” olduğunu tespit etmişti.

Bakanlık, hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti. Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı.

Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, “Referans Anahtar Kodu” olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.

Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu
'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu

Satın aldıkları paketin türüne göre, online kaldıkları süre boyunca binlerce dolarlık kazanç vaadinde bulunuluyor. Sisteme kazandırılan her yeni üye için de bonus sözü veriliyor. Gelirlerini, SEO (arama motoru optimizasyonu) hizmeti ve dijital reklamlardan elde ettiğini iddia eden Detay Maxinet’in, bu kalemden 3 milyon 296 bin dolar gelir sağladığı tespit edildi.

Rapora göre sisteme üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık ödeme tutarı 57.6 milyon dolar. Vaatlerin “gerçeklikten uzak” olduğu belirtilen raporda, “Sistem gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi şeklinde oluşturulmuş ‘tipik piramit sistem’ özellikleri taşıyor” denildi.

Saadet zincirinden 65 şirket radarda
Saadet zincirinden 65 şirket radarda

DETAY MAXİNET'İN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE;

Kamuoyunda “Detay Maxinet” ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan “Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan denetim neticesinde;

Detay Maxinet sistemine üye olacak kişilere, sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan süreler içerisinde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcıların tavsiye edilerek kazandırılması halinde ayrıca tavsiye kazancı elde edilebildiğinin vurgulandığı,

Sisteme üyelik işleminin Referans Anahtar Kodu olarak ifade edilen ve sisteme daha önce üye olan kişinin tavsiye etmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği,

06/01/2017-16/02/2018 tarihleri itibariyle Detay Maxinet sistemine üye olan toplam 18.352 adet katılımcıdan “Gümüş ve Altın Paket” bedeli olarak 16.256.624,00 $ toplandığı, buna karşılık 5.606.814,60 $ ödeme yapıldığı,

Sistemin, Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirler yaklaşık olarak 3.296.603,64 $ iken, Detay Maxinet sistemine üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57.586.554,68 $ tutarında teşekkül ettiği, sistemde yer alan üyelere taahhüt edilen günlük gelir, prim ödemeleri ve kariyer bonusları gibi gelir kalemlerinin ödenebilmesi için daha yüksek oranlarda Google SEO ve Digital Reklam Hizmet gelirinin elde edilmesi gerektiği, dolayısıyla sistemde yer alan üyelere vaat edilen ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için gereken Google SEO ve Digital Reklam Hizmeti gelirlerinin taahhüt edilen ödemeleri karşılamada sınırlı kaldığı,

Binlerce kişiyi dolandıran saadet zincirinden ilk açıklama

Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, sisteme kayıt olan kişilere taahhüt edilen ödemeleri yetecek ölçüden uzak kaldığı, belirlenen kazanç sisteminin üye genişlemesine dayalı bir piramit sistem olduğu,

Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, “Detay Maxinet V3” Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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