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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
13.04.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Binlerce Alman turistin tercihi bu yıl orası olacak!

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Binlerce Alman turistin tercihi bu yıl orası olacak!

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yapılan iş birliği ile kültür turu kapsamında turizm sezonu dışındaki Eylül ve 15 Haziran tarihleri arasında 8 bin Alman turistin ilçeye gelerek, 2'şer gün konaklayacağı müjdesini verdi.

Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesine, 1990´lı yıllara kadar yoğun ilgi gösteren Alman turistler, 90´lı yılların ortasından itibaren daha çok İstanbul, Marmaris ve Antalya olmak üzere farklı bölgeleri tercih etmeye başladı. Alman turistleri tekrar Ayvalık´a çekmek isteyen Ayvalık Belediyesi, Berlin ITB Fuarı'na katıldı. Burada bir tur şirketiyle yapılan görüşme sonucunda, Ayvalık´a 8 bin Alman turist gelmesi konusunda görüş birliğine varıldığını açıklayan Ayvalık Belediye Başkanı CHP´li Rahmi Gençer, "İlk etapta 8 bin Alman turist kültür turu kapsamında ilçemize gelecek. Ayvalık turizmine hareket kazandıracak. Zamanla turist sayısı garantilenmiş bu rakamın üzerine çıkacaktır. Bu bir fırsat, değerlendirmemiz lazım" dedi.

`AYVALIK'TA SEZON UZAYACAK´

Ayvalık´ta turizm sezonunun daha zayıf olduğu Eylül ve Haziran ayları arasında Alman turistlerin geleceğini söyleyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, turistlerin 2'şer gün ilçede konaklama yapacaklarını belirtti. Bu sayede sezonun uzayacağını ve Ayvalık turizmine hareket geleceğini belirten Gençer, "Ayvalık çok geniş bir hazine. Bizim amacımız Ayvalık´ı tanıtıp esnafımızın daha fazla kazanç sağlamasını sağlamak olacak. Ayvalık´ın hep söylenen sıkıntısı sezonunun sadece yaz mevsimi içinde olmasıydı. Bu başlangıcı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Turizmcilerle birlikte esnafa da çok iş düşüyor. Biz eğer iyi ağırlar ve turizmi daha iyi sunabilirsek başarılı oluruz. Turizm altyapısı dediğimiz esnaf bilgisi, lokanta, kafeleri ve özgünlüğünü korumuş bir Ayvalık olarak biz buna hazırız. Şimdi Anadolu turu içinde sadece 2 gün kalınıyor ama daha sonrası Ayvalık´ın UNESCO yolunda olduğunu takip eden Avrupalılar buraya gelirler, buranın kültürünü yaşayıp giderler" dedi.

`HAFTADA 250 TURİST GETİRMEYİ PLANLIYORUZ´

Ayvalık´ta 2 otelde 2 gün konaklama yapılacağını söyleyen turizmci Ekrem Dişçi ise, "Türkiye´nin aleyhine çok yazılar çıkıyordu Almanya´da ama Almanlar politikayı bir kenara bıraktılar. `Biz tatilimizi yapmak istiyoruz. İyi zaman geçirmek istiyoruz´ diyenler vardı. Ancak Türkiye´yi sunan tur operatörleri yoktu. Bu noktada biz tur operatörlerini ikna ettik. Bunlar 600 bine ulaşan üyelerine tur sunacaklar. Haftada 250 kişi getirmeyi planlıyoruz. Öğleden önce gelip, insanlara vakit vereceğiz. Alışveriş yapsınlar, insanlarla kaynaşsınlar. Bunu sağlayacağız. Ertesi gün Truva´ya gidip tekrar Ayvalık´a dönüş yapılacak. 8 bin Alman turist getireceğiz, 16 bin konaklama yaptıracağız. En çok ağrılık verdiğimiz bölge Ayvalık olacak" dedi.

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