Bingöl'ün 'Horoz kuru fasulyesi' markalaşsın çağrısı

BİNGÖL ile Yedisu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2018 Mayıs ayında Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi için coğrafi işaret alma çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamda Yedisu ilçesi Kabaoluk Mahallesi ve Gelinpertek Köyünde 500'er metrekarelik alanlarda yapılan ekimin ardından, kuru fasulyenin coğrafi işaret alması için hasat yapıldı. Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin fiziksel, morfolojik, teknolojik özellikleri ve besin değerlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla coğrafi işaret başvurusunun yapılacağı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Esra Aksu Yurdakul, "Yıllık ortalama 35 ton ürün elde ediyoruz ve 15 TL’ye satışı yapılıyor. Tabi ki bu fiyat yörede üretim yapan çiftçimiz emeğinin karşılığı değil. Biz de bu kapsamda Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin coğrafi işaret alması için bir çalışma başlattık. Bu amaçla ilçede iki lokasyonda 500 metrekarelik iki alanda kuru fasulye denemeleri kurduk ve hasat işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hasat ile birlikte ürünlerimiz kimyasal analiz için ilimizdeki laboratuvarımıza göndereceğiz” dedi.

Coğrafi işaretin alınmasıyla ülke ekonomisine katkı sunacaklarını vurgulayan Yurdakul, “Coğrafi işaret almak ile amacımız, nasıl ülkede Diyarbakır karpuzu, İspir Fasulyesi tanınıyorsa yöremize özgü olan bu fasulyemizi de ülke genelinde tanıtımını sağlamak. Hem yöremizde geçimini tarımla sağlayan çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” diyerek bilgi verdi.

Hasada katılanlardan Esra Vural, "Yedisu’da aileler geçimini tarım ve hayvancılık ile yapıyor. Bitkisel üretim olarak genellikle kuru fasulye üretimi yapılıyor. Çünkü toprağı ve iklimi çok uygun. Kuru fasulye şuan 15-16 liradan satılıyor, il müdürlüğünün vermiş olduğu destekle ile bu coğrafi işaret alınırsa fiyatlar 40 lirayı bulur. Coğrafi işaret alınırsa buradaki çiftçiler, ailelerimiz emeklerinin karşılığını alacaktır" şeklinde konuştu.

Elazığ’dan memleketi Bingöl'deki tarlasında fasulye ektiğini aktaran Ramazan Alcuma ise, "Kuru fasulyemizin daha iyi olması için sürekli ekip, yatırım yapıyorum . Fasulyemiz ülke genelinde isim yapmış bir üründür. Yetkililerden fasulyenin daha değerli olması için çalışmalara ağırlık vermelerini talep ediyoruz. Zahmeti çok ama teknolojik destek verilirse hasadı daha kolay olur. Tarım İl Müdürlüğü yaptığı çalışmada sonuç alırsa, inşallah emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerini kullandı.