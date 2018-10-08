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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.10.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Bingöl'ün 'Horoz kuru fasulyesi' markalaşsın çağrısı

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Bingöl'ün 'Horoz kuru fasulyesi' markalaşsın çağrısı

Bingöl’de 70 yıldır ekimi yapılan ve lezzeti ülke çapına yayılan Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin coğrafi işaretinin alınması için hasadı yapıldı. Kilosu şuan 15 TL’ye sattıklarını belirten çiftçiler, coğrafi işaretin alınmasıyla fasulyenin markalaşacağını ve değerleneceğini aktardı.

BİNGÖL ile Yedisu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2018 Mayıs ayında Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi için coğrafi işaret alma çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamda Yedisu ilçesi Kabaoluk Mahallesi ve Gelinpertek Köyünde 500'er metrekarelik alanlarda yapılan ekimin ardından, kuru fasulyenin coğrafi işaret alması için hasat yapıldı. Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin fiziksel, morfolojik, teknolojik özellikleri ve besin değerlerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla coğrafi işaret başvurusunun yapılacağı bildirildi.

Bingölün Horoz kuru fasulyesi markalaşsın çağrısı

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Esra Aksu Yurdakul, "Yıllık ortalama 35 ton ürün elde ediyoruz ve 15 TL’ye satışı yapılıyor. Tabi ki bu fiyat yörede üretim yapan çiftçimiz emeğinin karşılığı değil. Biz de bu kapsamda Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin coğrafi işaret alması için bir çalışma başlattık. Bu amaçla ilçede iki lokasyonda 500 metrekarelik iki alanda kuru fasulye denemeleri kurduk ve hasat işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hasat ile birlikte ürünlerimiz kimyasal analiz için ilimizdeki laboratuvarımıza göndereceğiz” dedi.

Coğrafi işaretin alınmasıyla ülke ekonomisine katkı sunacaklarını vurgulayan Yurdakul, “Coğrafi işaret almak ile amacımız, nasıl ülkede Diyarbakır karpuzu, İspir Fasulyesi tanınıyorsa yöremize özgü olan bu fasulyemizi de ülke genelinde tanıtımını sağlamak. Hem yöremizde geçimini tarımla sağlayan çiftçilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” diyerek bilgi verdi.

Bingölün Horoz kuru fasulyesi markalaşsın çağrısı

Hasada katılanlardan Esra Vural, "Yedisu’da aileler geçimini tarım ve hayvancılık ile yapıyor. Bitkisel üretim olarak genellikle kuru fasulye üretimi yapılıyor. Çünkü toprağı ve iklimi çok uygun. Kuru fasulye şuan 15-16 liradan satılıyor, il müdürlüğünün vermiş olduğu destekle ile bu coğrafi işaret alınırsa fiyatlar 40 lirayı bulur. Coğrafi işaret alınırsa buradaki çiftçiler, ailelerimiz emeklerinin karşılığını alacaktır" şeklinde konuştu.

Elazığ’dan memleketi Bingöl'deki tarlasında fasulye ektiğini aktaran Ramazan Alcuma ise, "Kuru fasulyemizin daha iyi olması için sürekli ekip, yatırım yapıyorum . Fasulyemiz ülke genelinde isim yapmış bir üründür. Yetkililerden fasulyenin daha değerli olması için çalışmalara ağırlık vermelerini talep ediyoruz. Zahmeti çok ama teknolojik destek verilirse hasadı daha kolay olur. Tarım İl Müdürlüğü yaptığı çalışmada sonuç alırsa, inşallah emeğimizin karşılığını alırız” ifadelerini kullandı.

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