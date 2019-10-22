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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.10.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Bingöl'de yapıldı: Dünya birinciliği geldi!

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Bingöl'de yapıldı: Dünya birinciliği geldi!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresi'nde dünya birincisi oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yapılan Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen Silindirle Sıkıştırılmış Barajlar Kongresi'nde dünya birincisi seçildi.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede Baraj İnşaatlarına Yön Veren ve İlham Kaynağı Olan Projeler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yarışmada, Türkiye 9 aday arasında yarıştı, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonunun (ICOLD) 8 kişilik üyesinin 6'sı Bingöl Solhan Yukarı Kaleköy Barajı'na oy vererek birinci seçilmesini sağladı. Tamamlanma hızı, tasarımı, şantiye içi organizasyonu ve beton tesisleri kurulumu gibi etmenler nedeniyle Barajın birinci seçildiği belirtildi.

Yarışmada birinci olan Yukarı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), Bingöl'ün Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde yer alıyor. Geçen yıl faaliyete başlayan baraj, işletmedeki barajlar içerisinde Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip yedinci projesi olarak öne çıkıyor. Baraj, özel sektör tarafından gerçekleştirilen projeler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi unvanlarına sahip.

Bingölde yapıldı: Dünya birinciliği geldi
Baraj, yıllık 1,5 milyar kilovat saat elektrik üretimiyle 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Proje, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek üretimini sağlıyor.

Barajda kullanılan silindirle sıkıştırılmış beton tekniği ise son yıllarda Türkiye'de birçok baraj ve yol inşaatında yoğun olarak tercih ediliyor. Bu yöntemde beton, kamyon ya da bant sistemi ile taşınıp vibrasyonlu silindir aracılığı ile sıkıştırılıyor.

 

"YENİ REKORLARIN ALTINA İMZA ATIYORUZ"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kendi sınıfında dünyanın en yüksek barajlarını yaptıklarını belirterek büyük su işleri kapsamında bulunan ülkenin vizyon projelerinde çalışmalarının son hızıyla devam ettiğini aktardı. Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Ermenek ve Deriner barajlarını tamamladık. Şimdi yeni rekorların altına imza atıyoruz. Tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 3. barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı hızla devam ediyor. Bunlardan biri de Yukarı Kaleköy Barajı'dır. Bu ödül milletimizindir. Bu sebeple emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." 

 
 

Selma Çilek Çiftçi ile Moda Tasarım ve Teknoloji | Galaxy Note10 ve S PenModacı Selma Çilek Çiftçi’nin, Samsung Galaxy Note10 ile tasarladığı 2019-20 Sonbahar/Kış koleksiyonunu incelemek için showroom’unu ziyaret ettik. Çok sık seyahat eden Selma Çilek, özellikle Galaxy Note10’un S Pen’i ile yolculuklarda bile kolayca tasarım yapabilmenin rahatlığını yaşıyor. S Pen’in kolay not alma, çizim yapabilme imkanı, çıkardığı gerçekçi kalem sesi, milyonlarca renk seçeneği, yeniden düzenleme seçenekleri ile koleksiyonunun bir parçasını kolayca tasarlayan Selma Çilek, Sonbahar/Kış koleksiyonunda Bale temasında esinlenmiş. İkonik, bale temalı parçayı ilk kez giyen Hande Soral’ı, Ahmet Erdem Samsung Galaxy Note10 ile fotoğraflıyor. (Sponsorlu içerik)
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