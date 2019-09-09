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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erkan Öz / İstanbul, (DHA)
09.09.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Binance-CZ: Bitcoin altından daha iyi

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Binance-CZ: Bitcoin altından daha iyi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance CEO'su Changpeng Zhao (ya da sosyal medyada bilinen adıyla CZ) Bitcoin'in altından daha iyi bir yatırım aracı haline geldiğini söyledi.

Günlük işlem hacmi 750 milyon dolar düzeyine ulaşan Binancein CEO'su CZ, DHA'nın sorularını yanıtladı. CZ, küresel piyasalarda ekonomik belirsizlikler olduğunda insanların altına yatırım yapmaya eğilimli olduklarını vurguladı ve ekledi:

"Altın yatırımcıların portföylerindeki riskleri hedge etmeleri için daha güvenli bir değer saklama aracıdır. Şimdi insanlar altından daha iyi bir yatırım aracına sahip. Kripto paralara yönelik ilgi ile Bitcoin fiyatının artması, dünya piyasalarındaki (önemli) hareketlenmelere denk geliyor. Bu da bize Bitcoin'in gerçekten Altının yerini aldığını ya da Dijital Altına dönüştüğünü gösteriyor."

Benzer durumun Brexit tartışmaları başladığında İngiliz Poundu ile yapılan Bitcoin işlem hacimlerinin artması ile yaşandığını kaydeden CZ, bu eğilimin dünya piyasalarını etkileyecek başka büyük olaylarda da görüleceğini düşündüğünü ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carneyin doların yerine, önde gelen ulusal para birimlerine dayalı sabit değerli (Libra benzeri) yeni bir kripto rezerv para önermesini de değerlendiren CZ, "Sabit dijital paraların dünya ekonomilerini değiştirdiğini ve kripto para camiası için görece önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz; çünkü, (devletlerin çıkardığı sadece iradeye dayalı) fiat para birimleri ile kripto paralar arasında bir orta (köprü) işlevi görüyorlar" dedi.

Paxos ile işbirliği içinde ve New York Eyaletinden onay alarak Binance'in de dolara dayalı bir sabit kripto para çıkarmak üzere olduğunu belirten CZ, Binance USD (BUSD) adını alan bu sabit paranın Binance Borsası'nda ilk etapta Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) ve Ripple'a (XRP) karışı alınıp satılabileceğini anlattı.

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