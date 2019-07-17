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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.07.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme

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Bina ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenleme

1 Ocak 2019 tarihinden sonra resmi ve özel binalarda yapılacak deprem güçlendirmelerinde, ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hazırlanan "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY)" yürürlükten kaldırıldığı belirtilen açıklamada, ara dönemde hangi yönetmelik hükümlerinin geçerli olacağının, uygulayıcılar ve yetkili idareler arasında tereddüte neden olduğu bildirildi. 

Bugün yayımlanan tebliğle uygulayıcılar ve yetkili idareler arasında tereddütün giderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Oluşan bu tereddütleri gidermek için İçişleri Bakanlığı AFAD uygulama tebliği hazırladı. 'Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği' kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarını içeren Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğe göre, 1 Ocak 2019 tarihinden sonra yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımıyla mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi işlemleri hakkında ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvuruları, yine bu tarihten sonra, bina kullanım sınıfı değiştirilecek veya esaslı tadilata tabi olacak binalar için ilgili idarelere yapılacak olan başvurularda ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak. 

Ayrıca ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve 1 Ocak 2019 tarihinden önce ruhsat yenilemesi yapılmayan binalar için ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvuruları, 1 Ocak 2019'dan sonra eksik katlı yapılarda kat ilavesi için ilgili idarelere yapılacak başvurularda, ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve yine ruhsat süresi içerisinde ilgili idarelere yapılacak olan esaslı tadilat (kat
ilaveleri hariç) başvurularında ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacak." 

Uygulamayla ekonomik kayıpların önüne geçileceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: 

"Uygulama, tebliğle yaklaşık bin 400'ü bulan belediyelerde, ara dönemde hangi yönetmeliğin kullanılacağından kaynaklı oluşan farklı uygulamaların önüne geçilerek bir bütünlük sağlanacak. Ruhsat süresi devam eden inşaatlarla ilgili yapılacak tadilat taleplerinde (kat ilavesi hariç), yüklenici ve ruhsat merci arasında düşülen ihtilaflardan doğan imalat gecikmelerinin önüne geçilerek ekonomik kayıplar engellenecek." 

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