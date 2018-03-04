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BİM'de şaşkına çeviren ilan! Yüzde 18 indirimli satacak

EKONOMİ SERVİSİ
04.03.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

ŞU anda akıllı telefonlar arasında en pahalı seçeneklerden biri olan Apple'ın en yeni modeli iPhone X, ekonomik ürünlerin satışını gerçekleştiren market zinciri BİM'de satışa çıkıyor. iPhone X'in BİM'de satışa çıkmasının en dikkat çeken yanı ise şu anda Türkiye'deki satış fiyatının oldukça altında bulunması.

Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek. Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

BİMde şaşkına çeviren ilan Yüzde 18 indirimli satacak

 

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Etiketler: Bim , iPHONE X , iphone
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