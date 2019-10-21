BİM Şok A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler var?
Aktüel ürünler içerisinde listelenen elektronik, züccaciye, mutfak ve çeşitli ürünler ile evlerindeki ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen vatandaşlar, A101, Şok ve Bim kataloğlarını takip ediyor. Peki, bu haftanın BİM, Şok ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte, A101, BİM ve Şok aktüel ürünler kataloğu listesi
Her hafta onlarca ürünü uygun fiyatlarla vatandaşlara sunan BİM, Şok ve A101, aktüel ürünler kataloğu ile merak ediliyor. Peki, Şok, A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler yer alıyor? İşte, mutfak, giyim, elektronik ve çeşitli kategorilere markalı BİM, Şok ve A101 aktüel ürünler kataloğu listesi
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
25 Ekim tarihli BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında katlanabilir mikser dikkat çekiyor. İşte, özellikleri;
Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu
• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları
• 6 hız ayarı
• Otomatik dönebilen hazne
• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 Aktüel ürünler kataloğunda Samsung 40 inç Full HD televizyon dikkat çekiyor. İşte, özellikleri;
|Ekran Teknolojisi
LED TV
|TV Serisi Q/UHD/FHD
Flat FHD
|Çözünürlük ( UHD / FHD)
FHD (1920x1080)
|Ekran Boyutu (Inch)
40
|Ekran Tipi (Düz / Kavisli)
Düz
|Ses Çıkış Gücü
20W
|Ses Kanal Sayısı
2CH
|Digital Tuner
DVB-T2CS2
|HDMI Sayısı
3
|USB Sayısı
2
|Dahili Uydu Alıcı (UHD /HD)
HD
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Sinbo tos tmakinesı dikkat çekiyor. İşte, Şok aktüel ürünler kataloğunda yer alan tost makinesı hakkında detaylı bilgiler
6 tost pişirme kapasitesi • Cooltouch ısıya dayanıklı gövde
• Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövde sistemi
• 180° açılabilir üst gövde
• Çıkarılabilir yapışmaz pişirme plakası
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Ayarlanabilir ısı kontrol düğmesi
• Dik konumda muhafaza imkanı
• Yağ damlama tepsisi
2000 W
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