BİM saat kaçta açılıyor? 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma günü satışa sunulacak. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri takip eden vatandaşlar, BİM’in açılış saatini ve 1 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğunu merak ediyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? BİM 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
BİM’in 1 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Marketler zinciri BİM’in aktüel ürünler kataloğunda teknoloji ürünlerinden dekorasyona, kozmetikten süpermarkete sınırlı sayıda pek çok ürün mevcut. BİM’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 1 Kasım Cuma günü satışa sunulacak.
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM’de bu hafta; Cep Telefonu Huawei Y5, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu, Decolove Modern Yan Sehpa, Fakir Buharlı Ütü, Fakir Erkek Bakım Seti gibi pek çok ürün var.
BİM SAAT KAÇTA?
Pek çok mağaza gibi BİM’in de her şubesi hafta içi her sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. Öğle saatlerinde de açık olan BİM, sadece cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.
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