BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var? BİM saat kaçta kapanıyor?
Her hafta cuma günü büyük bir merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. BİM’in 1 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğundaki ürünler saat 09.00 itibariyle satışa sunulmaya başlandı. Katalogda beyaz eşyadan gıdaya, mutfak gereçlerinden oyuncağa pek çok ürün yer alıyor. İşte, 1 Kasım BİM aktüel kataloğu…
Türkiye’nin dört bir yanında bulunan marketler zinciri BİM, Cuma günleri aktüel ürünlerini müşteriyle buluşturmaya devam ediyor. İhtiyaç duydukları ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, günler öncesinden 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna yanıt arıyordu. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İşte, BİM’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu…
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM’de bu hafta; Cep Telefonu Huawei Y5, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu, Decolove Modern Yan Sehpa, Fakir Buharlı Ütü, Fakir Erkek Bakım Seti gibi pek çok ürün var.
BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Pek çok mağaza gibi BİM’in de her şubesi hafta içi her sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. Öğle saatlerinde de açık olan BİM, sadece cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.
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