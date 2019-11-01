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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.11.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var? BİM saat kaçta kapanıyor?

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BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var? BİM saat kaçta kapanıyor?

Her hafta cuma günü büyük bir merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşılmıştı. BİM’in 1 Kasım tarihli aktüel ürünler kataloğundaki ürünler saat 09.00 itibariyle satışa sunulmaya başlandı. Katalogda beyaz eşyadan gıdaya, mutfak gereçlerinden oyuncağa pek çok ürün yer alıyor. İşte, 1 Kasım BİM aktüel kataloğu…

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan marketler zinciri BİM, Cuma günleri aktüel ürünlerini müşteriyle buluşturmaya devam ediyor. İhtiyaç duydukları ürünleri avantajlı fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, günler öncesinden 'Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna yanıt arıyordu. 1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İşte, BİM’in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu…

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM’de bu hafta; Cep Telefonu Huawei Y5, Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu, Decolove Modern Yan Sehpa, Fakir Buharlı Ütü, Fakir Erkek Bakım Seti gibi pek çok ürün var.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Pek çok mağaza gibi BİM’in de her şubesi hafta içi her sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. Öğle saatlerinde de açık olan BİM, sadece cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var BİM saat kaçta kapanıyor

BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var BİM saat kaçta kapanıyor

BİM aktüel ürünlerde bu hafta (1 Kasım) neler var BİM saat kaçta kapanıyor

 

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