BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesi yayınlandı. Türkiye'nin bir çok yerinde olan BİM marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğunda ürünler 18 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bu hafta yayınlanan katalogda telefondan bilgisayara, mobilyadan küçük mutfak aletlerine pek çok ürün var. İşte, 18 Ekim'den itibaren satışa sunulacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM her hafta olduğu gibi bu cuma da indirimli aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerine market raflarında yer verecek. Sınırlı sayıdaki ürünleri avatantajlı fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, saat öncesinden aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Peki, bu hafta BİM’in aktüel ürünleri neler? İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Samsun marka telefon, DecoLove marka TV sehpası, Trust taşınabilir şarj aleti, Lav saklama kapları gibi pek çok ürün var.
BİM'İN TÜM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle