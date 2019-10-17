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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

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BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu haftaki aktüel ürünler listesi yayınlandı. Türkiye'nin bir çok yerinde olan BİM marketler zincirinin aktüel ürünler kataloğunda ürünler 18 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bu hafta yayınlanan katalogda telefondan bilgisayara, mobilyadan küçük mutfak aletlerine pek çok ürün var. İşte, 18 Ekim'den itibaren satışa sunulacak ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM her hafta olduğu gibi bu cuma da indirimli aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerine market raflarında yer verecek. Sınırlı sayıdaki ürünleri avatantajlı fiyatlarla almak isteyen vatandaşlar, saat öncesinden aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Peki, bu hafta BİM’in aktüel ürünleri neler? İşte, 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu...

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Samsun marka telefon, DecoLove marka TV sehpası, Trust taşınabilir şarj aleti, Lav saklama kapları gibi pek çok ürün var.

BİM'İN TÜM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYIN

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

 

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