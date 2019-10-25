BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ekim günü valiz, halı, ısıtıcı ve birçok ürüne yer verecek!
25 Ekim günü BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde binlerce ürün mağazalarda yer alacak. Bambu yorgan, duvar tipi infrared ısıtıcı ve elektrikli su ısıtıcı gibi kışa hazırlık ürünlerinin yer alacağı 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde, banyo takımı, yolluk ve ev terliği gibi günlük kullanım ürünleri de yer alacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler, 25 Ekim Cuma günü merak konusu oldu. İşte, günün ilk saatlerinde merak konusu olan BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Ekim listesi;
BİM bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda; Presmix Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi, Tefal Tava, Kumtel Infrared Duvar Tipi Isıtıcı gibi pek çok ürün var. Türkiye'nin farklı bölgelerinde satışa sunulacak BİM aktüel ürünlerinin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
25 Ekim tarihli BİM aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında katlanabilir mikser dikkat çekiyor. İşte, özellikleri;
Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu
• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları
• 6 hız ayarı
• Otomatik dönebilen hazne
• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase
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