BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
Marketler zinciri BİM, her cuma olduğu gibi bu cuma da aktüel ürünler kataloğundaki ürünleri satışa sunacak. Sınırlı sayıdaki aktüel ürünleri incelemek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, bu haftanın BİM, aktüel ürünler kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu listesi
BİM, 25 Ekim tarihinde market raflarında satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Sınırlı sayıdaki ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyen vatandaşlar, kataloğu inceleyerek bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, BİM 25 Ekim aktuel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
BİM bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda; Presmix Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi, Tefal Tava, Kumtel Infrared Duvar Tipi Isıtıcı gibi pek çok ürün var. Türkiye'nin farklı bölgelerinde satışa sunulacak BİM aktüel ürünlerinin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
BİM AKTUEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN
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