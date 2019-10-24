Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
GeriEkonomi Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
24.10.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilişim Vadisi Türk teknolojisini Singapur'a taşıyor

Finans ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren öncü ve yenilikçi Türk firmaları, Singapur’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük FinTech Festivali’ne Bilişim Vadisi organizasyonu ve Türk Teknoloji Pavilyonu markasıyla katılıyor.

Dünyanın en büyük ve en etkili Finansal Teknolojiler Festivali 11-15 Kasım 2019 tarihleri arasında Singapur’da gerçekleşiyor. Küresel ölçekte katılımın gerçekleştiği festivalde ilk kez yer alacak olan Türk Teknoloji Pavilyonu Bilişim Vadisi tarafından koordine ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile İstanbul Ticaret Odası’nın desteklediği ve Sistem Global’in danışmanlığını yaptığı Türk Teknoloji Pavilyonu’nda ülkemizden 12 firma yer alıyor.

Singapur FinTech Festivali, Güneydoğu Asya ve Pasifik bölgesine açılmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar sunuyor. Bu yıl festivale 135 ülkeden 500’e yakın kurumun ve 60.000 finansal teknoloji profesyonelinin katılması bekleniyor. Festival bu yıldan itibaren SWITCH organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilecek. SWITCH organizasyonu kapsamında firmalarımız, Singapur ekosistemindeki teknoloji ve inovasyon merkezlerine ziyaretlerde bulunarak firmalarla birebir iletişime geçme ve iş birlikleri oluşturma imkanına da sahip olacak.

Bilişim Vadisi, festivalin ilk günü akşamında Türk Teknoloji Pavilyonu’na dahil olan firmalarımızın diğer ülke firmalarıyla eşleştirilmesi ve bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir çalışma toplantısı organize ediyor. Toplantıya Türk yetkililerin yanı sıra Singapur Ticaret ve Endüstri Bakanı’nın da katılması bekleniyor.

Türk Teknoloji Pavilyonu’nda yer alan firmalar şu şekilde: 32Bit, Albaraka Türk Insha ve Alneo, Astav Yazılım, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Enqura, Finartz, FTech Labs, Macellan, Kuveyt Türk Architecht Bilişim ve Türkiye İş Bankası Softtech.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle