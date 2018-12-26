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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.12.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Bilirkişi raporu Booking.com 'u rahatlattı

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Bilirkişi raporu Booking.com 'u rahatlattı

Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasına devam edildi. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, "Booking.com'un Türkiye'deki temsilciliğinin seyahat acentası olmadığı, Hollanda'daki Booking.com BV'nin ise yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı" ifade edildi.

İSTANBUL 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Duruşmada hakim, 63 sayfadan oluşan bilirkişi raporunun geldiğini belirterek belirtti. 

SEYAHAT ACENTASI DEĞİL

Bilirkişi raporunda üç tespite yer verildi. İlk tespitte davalılardan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi'nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi. 

"YAPTIĞI İŞ SİMSARLIK"

İkinci tespitte, davalılardan Hollanda'daki Booking.com BV'nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı kaydedildi. Son tespitte ise Booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle Türkiye'de vergi vermesi gerektiği, vergi ödememesinin diğer rakiplerle haksız rekabet teşkil edip etmeyeceği ve TTK 55/1-e maddesine göre iş şartlarına uymama haline girip girmeyeceği Türk doktrininde tartışmalı olduğu, bu konuda değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.  

"RAPORDA BİRÇOK ÇELİŞKİ MEVCUT"

Bilirkişi raporu ile ilgili olarak söz olan davacı TÜRSAB avukatı, raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu belirterek “Sonuç kısmı bile çelişkilidir. Ayrıntılı beyan için süre istiyoruz" dedi.

"TEDBİR KARARI KALDIRILSIN"

Davalı Booking avukatı ise, raporun sonuç kısmında çelişki olmadığını ifade ederek, "Tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek değişen şartlar nedeniyle kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Bilirkişi raporuna karşı tarafların beyanlarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı 12 Nisan'a bıraktı. 

 

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