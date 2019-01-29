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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bilinçli çocuklar için dev hamle

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Bilinçli çocuklar için dev hamle

Çocuklar artık internet ve dijital dünya ile doğuyor. Bu yeni dünyada bilinçli bir vatandaş olmak ise en önemli konulardan.

Ekran bağımlılığı, siber zorbalık ve gizlilik gibi pek çok konuda çocukların karşılaştıkları sorunların sadece birkaçı. Bu sorun için harekete geçen Turkcell, daha bilinçli ve sorumlu çocuklar yetiştirilmesi amacıyla, dijital vatandaşlık eğitiminin verileceği bir eğitim hamlesi başlattı. DQ Enstitüsü ile yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Zeka DQ, bir dijital eğitim platformu. Bu platformla çocuklar, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden oyun oynayarak dijital vatandaşlık konusunda bilinçli hale gelecek. Oyunlarla toplanan puanlar, çocukların dijital zekasını ölçecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, akıllı cihazların sadece 10 yıldır hayatımızda olduğunu ve şu an 10 yaşında olan çocukların bu teknolojiyi deneyimleyen ilk kuşak özelliğini taşıdığını ifade etti. Terzioğlu, “Çocuklarımızı vakit kaybetmeden sanal risklere karşı bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur” dedi.

Bilinçli çocuklar için dev hamle

Dijital Zeka (DQ) kavramının yaratıcısı Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ise “Çocuklar, ellerindeki telefon ve tabletler hem milyonlarca kişiye açılıyor hem de dünya tarihinin tüm bilgi birikimine. Geçmişin kralları bile bu imkana sahip değildi. Elinizde büyük bir güç var ama bu gücü nasıl doğru kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekasını ölçümlüyor ve hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor.”

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