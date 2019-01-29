Bilinçli çocuklar için dev hamle
Çocuklar artık internet ve dijital dünya ile doğuyor. Bu yeni dünyada bilinçli bir vatandaş olmak ise en önemli konulardan.
Ekran bağımlılığı, siber zorbalık ve gizlilik gibi pek çok konuda çocukların karşılaştıkları sorunların sadece birkaçı. Bu sorun için harekete geçen Turkcell, daha bilinçli ve sorumlu çocuklar yetiştirilmesi amacıyla, dijital vatandaşlık eğitiminin verileceği bir eğitim hamlesi başlattı. DQ Enstitüsü ile yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen Dijital Zeka DQ, bir dijital eğitim platformu. Bu platformla çocuklar, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden oyun oynayarak dijital vatandaşlık konusunda bilinçli hale gelecek. Oyunlarla toplanan puanlar, çocukların dijital zekasını ölçecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, akıllı cihazların sadece 10 yıldır hayatımızda olduğunu ve şu an 10 yaşında olan çocukların bu teknolojiyi deneyimleyen ilk kuşak özelliğini taşıdığını ifade etti. Terzioğlu, “Çocuklarımızı vakit kaybetmeden sanal risklere karşı bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak zorundayız. Dijital Zeka Küresel Etki Raporu Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de çocukların siber tehditlere maruz kalma olasılığı yüzde 47. Bu risk oranını en düşük düzeye indirmeliyiz, DQ ile hedefimiz budur” dedi.
Dijital Zeka (DQ) kavramının yaratıcısı Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ise “Çocuklar, ellerindeki telefon ve tabletler hem milyonlarca kişiye açılıyor hem de dünya tarihinin tüm bilgi birikimine. Geçmişin kralları bile bu imkana sahip değildi. Elinizde büyük bir güç var ama bu gücü nasıl doğru kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Oyun tabanlı bir eğitim sistemi olan DQ, çocuğun dijital zekasını ölçümlüyor ve hem aileleri hem de okulları eğitim sürecinin içine dahil ediyor. Proje ile çocuklar eğitime interaktif bir şekilde katılıyor, animasyonlar, çizgi romanlar, oyunlar ve basılı eğitim materyaller ile eğitimleri destekleniyor.”
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