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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Jale ÖZGENTÜRK / HATAY
01.10.2018 - 22:40, Son Güncelleme:

Bilim seferberliği Hatay’dan başladı

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
Bilim seferberliği Hatay’dan başladı

Young Guru Academy’nin vicdanlı ve donanımlı rol model gençler yetiştirmek için hayata geçirdiği ‘Anadolu’ya Bilim Seferberliği’ Hatay’dan başladı. Bilim setleriyle buluşan çocuklar yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir devlet okulunda cumartesi günü... Gruplar haline ayrılmış ilkokul öğrencileri, başlarında kendilerinden birkaç yaş büyük diğer çocuklarla ellerindeki bilim setlerindeki malzemele yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Yapacakları arasında elektrikli otomobil var, yani birer Elon Musk olma hayalini kuruyorlar. Küçük yardımlarla parçalar birleşiyor ve elektrikle yürüyen otomobil ortaya çıkıyor. Çocukların heyecanı inanılmaz... Bu projenin adı ‘Anadolu’ya Bilim Seferberliği’ projesi. Projenin sahibi Young Guru Academy (YGA). Geleceğin vicdanlı ve donanımlı yani çift kanatlı rol model gençlerini yetiştirmek için kurulmuş bir sivil toplum örgütü.

400 FEN ÖĞRETMENİ

Bu projede YGA mezunlarının geliştirdiği bilim setleri ve Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar, Harvard&MIT öğretim üyesi Prof. Mehmet Toner ve Prof. Doğan Cüceloğlu’nun danışmanlığında hazırlanan bilimsel içerikler, çocukların deneyerek öğrenmesini hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen her okula 10’ar adet bilim setinin dağıtılacağı bu projenin ilk adımı Hatay Kırıkhan Mimar Sinan Ortaokulu’nda atıldı. Aynı gün Türkiye’nin dört bir yanından gelen 400 fen öğretmeninin katıldığı ve TED Hatay Koleji’nde düzenlenen ‘9. Fen Bilgisi Paylaşım Zirvesi’ de gerçekleşti. Projenin bir ortağı Koç Grubu diğeri ise TAV Havalimanları...

Bilim seferberliği Hatay’dan başladı

Hatay’daki toplantıda İcra Kurulu Başkanı ve YGA Danışma Kurulu üyesi Sani Şenerle beraber gittik. Şener, projeye neden destek olduklarını şöyle anlattı: “Temel bilimler, toplumların ilerlemesi ve ekonominin gelişmesi için vazgeçilmez önemde. Fizik, kimya ve biyolojinin çözülen her probleminin ve bunların yarattığı teknolojinin sonucu ortaya çıkan ürünler geleceğin dünya ekonomisini şekillendirecektir. Bugün bilimi severek büyüyen gençlerimiz yarının Türkiye’sine yön verecekler. TAV olarak biz kuruluşumuzdan bu yana karlılığımızı her zaman sosyal faydalarla taçlandırdık. Türkiye’nin büyümesi de bilimi seven gençlerle olacaktır.”

Bilim seferberliği Hatay’dan başladı


2 MİLYON ÖĞRENCİYE ULAŞACAK

YGA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman ise “bilimi ve erdemi birleştiren çift kanatlı gençler” yetiştirmek için yola çıktıklarını söylüyor. YGA’yı anlatırken ısrarla “vicdanlı ve donanımlı” kelimelerinin üstünde duran Yaman, şunları söylüyor: “Amacımız özgün projeler üreten, özgüvenli gençler yetiştirmek. Çocukların bilimi sevmesi, bilimsel bakış açısı kazanması gerekli ama yeterli değil. Vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmek gerek. Fırsat verildiğinde birlikte bu çift kanatlı gençlerin neler başarabildiklerini görüyoruz. YGA’ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor ve seçilenler sosyal inovasyon projelerinde gönüllü olarak çalışıyor.“ Verilen bilgiye göre. Haziran 2018’de imzalanan protokol ile proje 2021’e kadar 2 milyon öğrenciye ulaşacak. Hatay’daki heyecan Türkiye için umut veriyor.

Jale Özgentürk
Jale Özgentürk
jozgenturk@hurriyet.com.tr
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