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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Bilgisayarda oyun oynayıp 1 milyon lira kazandı!

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Bilgisayarda oyun oynayıp 1 milyon lira kazandı!

Son dönemlerde ilginin hızla arttığı e-spordan 1 milyon lira kazanan sporcular var. E-sporda Türkiye’nin en çok kazanan gençleri Can Dörtkardeş, Ferit Karakaya ve Cem Karakoç, e-sporu sadece oyun, eğlence olarak değil meslek olarak gördüklerini söylüyor.

E-spor yani elektronik spor, internetten organize bir grup halinde turnuva şeklinde oynanan dijital oyunlara deniyor. Bu bir strateji, savaş ya da araba yarışı olabiliyor. Son yıllarda Türkiye’de de federasyon haline gelerek profesyonel olarak oynanan bu oyunlar, büyük ödüller kazandırdığı gibi spor dalı olarak da kabul görmeye başladı.

266 MİLYON DOLAR

E-spor öyle hızlı gelişiyor ki dünya markaları bu turnuvalara sponsor olmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Halihazırda şu ana kadar 266 milyon dolar kazanan e-sporcu var. Hem de bu bir genç kız. Adı Sasha Hostyn. Kendisi Kanadalı. Gerçek zamanlı strateji ve bilim kurgu türünde bir oyun olan StarCraft II’yi en iyi oynayan kişi.

BAĞIMLI DEĞİLLER

Türkiye’de de her yıl müthiş oyuncular yetişiyor ve kısa sürede isimlerini dünyaya duyurmayı başarıyor. Bunlar arasında yer alan Can Dörtkardeş, Ferit Karakaya ve Cem Karakoç başarılarındaki kilit noktayı Posta’ya açıklarken, ‘oyun bağımlısı’ olmamak için sosyal hayattan asla kopmamak gerektiğini, çünkü oyundaki beyin gücünün hayati önem taşıdığını söylediler.

OYUNDAN EN ÇOK KAZANAN GENÇLER

Can Dörtkardeş

Oyunu başarı aracı olarak gördüm. Daha ilk zamanlarda bile ufak çaplı turnuvalara katılırdım. Her seferinde daha da iyi turnuvalarda oynayarak kendimi geliştirdim. Ailem her zaman bana destek oldu. Artık belli bir seviyeden sonra ise bu benim için bir oyun değil iş oldu, Bu yüzden ‘bağımlıyım’ diyemeyiz. Ben hayatımı buradan gelen kazançla sürdürüyorum. Aileme e-sporu meslek edinmek istediğimi dile getirdiğimde ise başta anlamadılar ve geleceğimden kaygılandılar. Ancak şu anda alttan yetişen çok fazla kişi var ve gençler daha ilkokul ve lise çağlarında bunu iş olarak görüp okullarını aksatıyorlar. Bu yanlış. Şu anda daha o yaşlarda tüm geleceğinizi kuracağınız bir iş değil. Gençlere tavsiyem, öncelikleri okulları olmalı. Bunu hobi olarak yaparken zaten yetenekleri varsa ve iyi çalışıyorlarsa zamanla iyi yerlere geleceklerdir. Ancak okullarını aksatıp sadece e-spora odaklanırlarsa geleceklerini mahvedebilirler.

Ferit Karakaya

Profesyonel oyunculuk kariyerim rekabeti çok sevdiğim için başladı. Profesyonel oyuncuysanız günde minimum 6 saat oynamak zorundasınız. Oyun haricinde oyundan tanıştığım insanlar ve ailemle vakit geçiriyorum. Ailem oyuncu olmama bir çok kez karşı çıktı. İnterneti kestiler, bilgisayarımı elimden aldılar. Fakat oynamaya devam ettim ve bendeki azime çok şaşırdılar. Bir gün oynadığım oyunun Türkiye şirketi evimize gelip çekim yapmak istedi .Aileme ‘Ferit, e-spor camiasında çok ünlü’ dediler ve turnuva finaline davet ettiler. Ortamdan çok etkilenmişlerdi. O günden sonra çok daha destekçi oldular. E-spordan bu zamana kadar 1 milyon TL kazandım. Dijital medya üzerinde projelere yatırım yapıyorum.

Cem Karakoç

Bağımlı olma durumu oynadığınız oyunun türüne ve aynı zamanda kişiye de bağlı. Bazı oyunlar reﬂeks ve kas hareketleri gerektirirken bazıları ise beyin gücü gerektiriyor. Oyuncu arkadaşlara sağlık ve sosyal hayatlarına öncelik vermelerini, bu sayede oyunlardan daha fazla keyif alıp daha iyi odaklanabileceklerini söylemek istiyorum. Ailem, ben lise ve üniversitede bilgisayar programcılığı okuduğum için benden pek şikayetçi olmadı. Sürekli arkamda durdular ancak tabi ki zaman zaman gelip dışarıda da bir hayat olduğunu anlattılar.

EN ÇOK İLGİ GÖREN OYUNLAR

1-Dota2

2-Counter Strike Global Offensive

3-Fortnite

4-League Of Legends (LoL)

5-Player Unknow’s Battlegrounds

6-Overwatch

7-Heroes Of Storm

8-Heartstone

9-Starcraft 2

10-Call of Duty WW2

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